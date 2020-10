La NFL continúa con casos positivos entre los equipos, primero fueron los Tennessee Titans, equipo que tiene al menos 12 confirmados con COVID-19 y se esperan más resultados en las próximas horas.

Ahora, los New England Patriots también arrojaron un positivo, su estrella, Cam Newton, es portador del virus y no estará disponible para el juego ante los Kansas City Chiefs el próximo domingo.

Los New England Patriots confirmaron que Cam Newton dio positivo a COVID-19 y tendrá aislamiento absoluto en las próximas semanas.

Statement from the New England Patriots. pic.twitter.com/eSTUukh5vl

El suplente Brian Hoyer sería quien toma el mando del equipo para el partido, sin embargo, la NFL aplicará más test para descartar cualquier posibilidad de contagio.

Patriots’ QB Cam Newton tested positive and is out for Sunday’s game vs. Kansas City, per @FieldYates and me.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 3, 2020