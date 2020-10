WFAE y La Noticia preguntó a los candidatos para puestos en el área de Charlotte en la Asamblea General de Carolina del Norte sobre por qué deberían ser elegidos (o reelegidos). Aquí están las respuestas que hemos recibido hasta ahora de los candidatos a la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.

Distrito de La Casa de NC 88

Mary Belk, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Mi principal prioridad para 2020 es expandir Medicaid en Carolina del Norte porque desbloqueará $ 10 mil millones por año en fondos federales de atención médica que nos ayudarán a responder a la pandemia de COVID-19, brindar cobertura médica a decenas de miles de trabajadores que han perdido su empleos y proteger a las familias de la clase trabajadora de la amenaza de la quiebra médica.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Primero, deberíamos restablecer inmediatamente el beneficio máximo de $ 535 por semana y permitir hasta 26 semanas de cobertura de desempleo. Cuando miro el sistema de desempleo actual, necesita una revisión completa, incluido un sitio web que brinde información clara y detallada sobre cualquier problema que deba solucionarse con un reclamo, personal de servicio al cliente que comprenda tanto el sistema como los pasos necesarios para solucionarlo. problemas y oficinas en todos los condados donde la gente puede ir y hablar cara a cara con una persona que está facultada para eliminar “banderas rojas” en el sistema de inmediato.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Apoyo totalmente las medidas temporales que la legislatura aprobó y la Junta Estatal de Elecciones está implementando, incluido el sitio web de solicitud de boletas ausentes, buzones para las boletas en las Juntas Electorales locales y financiamiento para horas y lugares adicionales para la votación anticipada. También apoyé el acuerdo de la SBOE que colocó urnas de recolección de boletas en los lugares de votación anticipada y permitió a los votantes firmar una declaración jurada si había un problema con la información de sus testigos.

En el futuro, necesitamos expandir nuestro sistema de registro automático de votantes para incluir cualquier interacción con los servicios estatales, no solo en el DMV.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Apoyo la creación de una comisión bipartidista independiente, presidida por miembros del Poder Judicial, cuyos miembros no podrían incluir a nadie que haya sido elegido de un distrito sujeto a la autoridad de la comisión durante al menos 10 años. La comisión dibujaría de tres a cinco juegos de mapas sin usar información partidista, electoral o demográfica, excepto para verificar que los mapas que han dibujado no violen la Ley de Derechos Electorales. La legislatura elegirá un juego de mapas y los aceptará en una votación a favor o en contra. Si la comisión y la legislatura no pueden llegar a un acuerdo sobre los mapas, se le pedirá a la Corte Suprema del estado que designe un “maestro especial” independiente para dibujar los distritos.

David Tondreau, Republicano

Respuestas aún no recibidas.

Distrito de La Casa de NC 92

Terry Brown, Demócrata

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

La educación será mi máxima prioridad. Carolina del Norte necesita financiar completamente nuestras escuelas públicas. Al crecer como hijo de dos educadores de escuelas públicas de toda la vida, recuerdo los días en que Carolina del Norte era el punto de referencia para la educación en el sureste. También soy especialmente consciente de los problemas que atraviesan los educadores en el estado. Como legislador, creo que debemos hacer todo lo posible para reclutar y retener a los mejores y más brillantes talentos. Eso significa que debemos restablecer el salario de los títulos avanzados, llevar el salario de los maestros al promedio nacional y restablecer las bonificaciones por escalones regulares para nuestros maestros. Nuestra legislatura también necesita traer de vuelta el prestigioso programa Teaching Fellows para asegurar que aquellos que se dedican a nuestros estudiantes no estén encadenados por deudas estudiantiles y tengan un incentivo para permanecer en el sistema escolar. La legislatura debe aprobar fondos sostenibles para los asistentes de maestros y otro personal de apoyo, incluidos los conductores de autobuses y el personal de la cafetería. Nuestra estructura fiscal actual se ha desplazado más de $ 3 mil millones de nuestras aulas. Ese dinero le está robando a nuestro estado su futuro. Finalmente, debemos asegurarnos de que la lotería educativa solo se use para lo que fue diseñada: proporcionar fondos a nuestras escuelas.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto lo mal equipados que estábamos para hacer frente a una crisis inesperada. Afortunadamente, Carolina del Norte no ha experimentado los picos altos en casos como nuestros vecinos. Independientemente, nuestro estado se ha visto afectado de manera significativa e irreparable, especialmente nuestras pequeñas empresas y trabajadores locales. Innumerables residentes del condado de Mecklenburg lucharon. Cientos de miles de habitantes de Carolina del Norte, incluidos más de 40.000 en el condado de Mecklenburg, han solicitado beneficios por desempleo. Los beneficios por desempleo de Carolina del Norte se encuentran entre los más bajos del país. Esto se debe a los recortes de 2013 de la Asamblea General a las prestaciones por desempleo. Ahora, siete años después, los efectos de esta legislación están dando un golpe devastador a muchas familias (además de la lentitud de la respuesta del gobierno federal a la extensión de los beneficios por desempleo). Más lejos,

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

La votación es el sello distintivo de nuestra democracia y debe ser segura y accesible. Sabemos que esta pandemia nos acompañará durante algún tiempo. Trabajaré con mis colegas de ambas partes para redactar una legislación que 1, aumente los fondos para la (Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte) para garantizar que los trabajadores electorales estén protegidos con el equipo de protección personal adecuado y tengan acceso a las pruebas rápidas de COVID; 2, trabajando para asegurar que los ex encarcelados puedan votar sin restricciones; 3, continuar aumentando los lugares de votación anticipada y los horarios de votación.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Carolina del Norte merece una comisión de redistribución de distritos independiente y no partidista. Punto final. Gerrymandering está mal, no importa qué partido lo haga. Los políticos no deberían elegir a sus votantes. Este estado merece tener líneas parlamentarias y legislativas que estén libres de prejuicios raciales y socioeconómicos. La única forma en que eso sucederá es si tenemos una redistribución de distritos independiente.

Jerry Munden, Republicano

Respuestas aún no recibidas

Distrito de La Casa de NC 98

John R. Bradford III, Republicano

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Necesitamos que nuestra economía vuelva a moverse de la manera más rápida y segura posible. Soy propietario de una pequeña empresa dos veces. Mis dos empresas comprenden, de primera mano, el valor de crear y mantener puestos de trabajo de forma segura y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Cuando serví en Raleigh, era el presidente de Reforma Regulatoria, por lo que tengo experiencia en asegurarme de que eliminemos las regulaciones onerosas para que los dueños de negocios puedan ponerse manos a la obra. Todavía tenemos muchas pequeñas empresas en Carolina del Norte que no pueden abrir debido a las órdenes ejecutivas actuales del gobernador. Debemos encontrar una manera de ayudarlos a reabrir de manera segura para que ellos también puedan pagar sus facturas y no llegar a la ruina económica.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Si nos centramos en hacer que nuestra economía vuelva a moverse lo más rápido y seguro posible, esto creará puestos de trabajo para que las personas desempleadas tengan nuevas oportunidades laborales. La pandemia puso de manifiesto muchas deficiencias en el proceso de desempleo, incluida, entre otras, la falta de capacidad de respuesta básica. Nuestro estado debe asegurarse de que estamos aprovechando la tecnología para hacer que el proceso de solicitud, revisión y determinación sea más rápido y, al mismo tiempo, garantizar que tengamos recursos de personal contingente disponibles para responder preguntas de manera oportuna.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Los votantes tienen más tiempo que nunca para emitir sus votos en Carolina del Norte. La votación en Carolina del Norte ya ha comenzado con el uso de las papeletas de voto en ausencia, y la votación anticipada en las urnas comienza el 15 de octubre. Espero que todos los votantes ejerzan su derecho al voto.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Apoyo la redistribución de distritos independientes. El desafío, sin embargo, es identificar una metodología verdadera e independiente para dibujar los mapas. Creo que el proceso debería incluir un reexamen de cómo se dibujan los distritos en las áreas urbanas porque están muy centrados en un solo partido. Si realmente queremos distritos justos y equilibrados, esto debería incluir asegurarnos de que los distritos en los centros urbanos tengan la oportunidad de una representación partidaria justa y equilibrada en el gobierno. Es digno de mención que, dado el aumento en el número de registros de votantes no afiliados y su capacidad para cambiar de un partido a otro, cualquier proceso que se utilice resultará en un panorama competitivo para ambos partidos.

Christy Clark, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Una de las principales prioridades es expandir Medicaid en Carolina del Norte. Con más de 500.000 habitantes de Carolina del Norte sin atención médica, es vergonzoso que no lo hayamos hecho todavía. La expansión de Medicaid salvará vidas y creará empleos, especialmente en nuestros condados rurales.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Carolina del Norte puede permitir que los empleadores presenten reclamaciones adjuntas para sus trabajadores, aumenten el beneficio semanal, cambien la forma en que se calculan los beneficios y aumenten la cantidad de semanas que una persona es elegible.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Como miembro de la Asamblea General, voté por un proyecto de ley para eliminar los dos testigos o el requisito de notario y requerir solo un testigo. El proyecto de ley que aprobamos también permite que los votantes soliciten su boleta de voto ausente / por correo utilizando un sitio web que facilitará aún más la solicitud de una boleta. Para complementar estos pasos, podríamos proporcionar franqueo prepago en el sobre de devolución, instalar buzones de votación seguros en todo el condado para permitir que las boletas se depositen de manera segura sin tener que ir en persona a la oficina de la Junta Electoral o ir en persona a una votación anticipada. ubicación.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Carolina del Norte debería tener una comisión de redistribución de distritos independiente y no partidista para trazar mapas legislativos y del Congreso. Los legisladores no deberían trazar sus propios distritos.

Distrito de La Casa de NC 99

Nasif Majeed, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Expansión de Medicaid.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Presupuestar más fondos para la Comisión de la División de Seguridad del Empleo para abordar la mayor demanda de servicios.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Me gustaría que los días de elecciones se designaran como días libres de trabajo específicamente para votar.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Los legisladores deben dibujar los mapas con la salvedad de que todos los distritos deben ser contiguos y absolutamente no manipulados.

RUSSELL ROWE, REPUBLICANO

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Reducir el gobierno.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

En este momento no estoy seguro, pero me gustaría simplificar cualquier cosa que se pueda hacer más fácil.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Todavía no estoy en el cargo y no puedo hacer nada más que decirle a la gente que vote.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

No estoy versado en este asunto, por lo que me niego a dar mi opinión.

Distrito de La Casa de NC 100

John Autry, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Ampliar Medicaid / restaurar los fondos para la educación pública a la parte de 1970 del fondo general / proteger nuestro medio ambiente natural.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Reemplazar un sistema diseñado para negar y excluir a la mayor cantidad de personas posible por uno más equitativo diseñado para ayudar a la gente.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Hubiera preferido que el estado proporcionara franqueo de devolución para las boletas de envío por correo (en ausencia por correo). Renunciar a la identificación con foto para este ciclo. Amplíe la votación anticipada en persona. Promulgar el registro el mismo día el día de las elecciones.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Un sistema independiente y no partidista. Los legisladores no deberían elegir a sus votantes.

Kalle Thompson, Republicano

Respuestas aún no recibidas.

Distrito de La Casa de NC 101

Carolyn G. Logan, Demócrata (Titular)

Respuestas aún no recibidas.

Steve Mauney, Republicano

Respuestas aún no recibidas.

Distrito de La Casa de NC 102

Becky Carney, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

La expansión de Medicaid sigue siendo una de mis principales prioridades. Es el tipo de política pública que debería recibir apoyo bipartidista en cualquier clima político. La expansión de Medicaid hará crecer la economía y cerrará las brechas de cobertura para más de 700,000 personas en Carolina del Norte. En esta crisis pandémica, se necesita más que nunca.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

El sistema de desempleo de Carolina del Norte no está diseñado para permitir que los trabajadores respondan adecuadamente a las pautas de salud pública sin temor a una catástrofe económica cuando se produzca una pandemia mundial. Ninguna empresa puede sobrevivir sin un plan de recuperación ante desastres. COVID-19 nos ha demostrado que nuestro sistema estatal de desempleo no es diferente.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

En Carolina del Norte, cada votante registrado tiene varias oportunidades para emitir su voto. Puede votar mediante boleta de voto ausente, en los lugares designados para la votación anticipada del 15 al 31 de octubre, y el día de las elecciones, el 3 de noviembre, en su distrito electoral. Educar al público sobre estas opciones es de vital importancia. Tu voto es tu voz.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Apoyo una comisión de redistribución de distritos independiente. Hemos desperdiciado mucho tiempo, dinero y energía política, a expensas de los ciudadanos, haciendo que los políticos partidistas dibujen sus propios mapas de reelección. Se necesita una redistribución de distritos verdaderamente no partidista para preparar el escenario para la equidad y la representación durante los próximos 10 años para todos.

Kyle Kirby, Republicano

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Mi prioridad número uno es asegurar oportunidades económicas para la gente de mi distrito. Buscaría un compromiso entre republicanos y demócratas en el que los republicanos estarían de acuerdo en celebrar un referéndum sobre la expansión de Medicaid, y los demócratas corresponderían al ayudar a reducir los impuestos y las regulaciones. Este paquete de compromiso garantizaría que Carolina del Norte ayude a los más vulnerables y también atraiga empresas.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

No me opondría por reflejo a un aumento de los beneficios disponibles y la duración durante la cual pueden recibirse. Sin embargo, debemos equilibrar cuidadosamente las necesidades de los desempleados con una consideración de si las prestaciones están desincentivando el trabajo. En cuanto al proceso, hay muchas mejoras por hacer. Carolina del Norte se encuentra entre las peores del país por entregar beneficios de manera oportuna, y muchas personas no reciben los beneficios hasta semanas después de su solicitud. Apoyo la inversión en la infraestructura de desempleo de nuestro estado y la posible delegación de componentes del proceso a los gobiernos municipales y del condado.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

La Asamblea General debería crear una comisión bipartidista compuesta por dos demócratas, dos republicanos y una independiente acordada por la mayoría y los líderes minoritarios en cada cámara. Esta comisión debe proporcionar recomendaciones para la elaboración de mapas de distrito.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

La Asamblea General debería crear una comisión bipartidista compuesta por dos demócratas, dos republicanos y una independiente acordada por la mayoría y los líderes minoritarios en cada cámara. Esta comisión debe proporcionar recomendaciones para la elaboración de mapas de distrito.

Distrito de La Casa de NC 103

Bill Brawley, Republicano

Respuestas aún no recibidas.

Rachel Hunt, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Mi principal prioridad es permitir el acceso a la atención médica a toda nuestra gente mediante la expansión de Medicaid. Actualmente tenemos más de 500.000 habitantes de Carolina del Norte sin seguro médico. La gente muere todos los días en Carolina del Norte porque no pueden pagar la atención médica. Ya hemos perdido a más de 3.400 personas por el coronavirus. Suficiente es suficiente.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

El único compromiso que haría el partido mayoritario en este último paquete de CARES fue un aumento de 50 dólares en el desempleo por semana. Esto no es suficiente. La gente está sufriendo a causa del COVID. La gente está enojada porque sus negocios no pueden reabrir, pero no tienen forma de ganar dinero. Nuestro estado tiene uno de los peores sistemas de desempleo del país. Apoyo el aumento del monto de las prestaciones por desempleo y la duración de las prestaciones por desempleo.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Apoyo que la votación sea lo más fácil posible. No debería ser difícil votar en nuestro país. Aplaudo el uso de 30 sitios de votación anticipada en el condado de Mecklenburg y el período de 15 días para la votación anticipada. Apoyo permitir que la gente corrija errores en sus boletas y corrija sus errores. También apoyo permitir que las papeletas de voto ausente tengan matasellos antes del 3 de noviembre y si llegan a la Junta Electoral antes del 12 de noviembre, entonces deben contarse.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Nuestros políticos no deberían tener derecho a elegir a sus propios votantes. Solo los votantes deberían tener el poder de cambiar elecciones en este estado y país. Es por eso que apoyo plenamente una comisión no partidista encargada de dibujar distritos competitivos y no partidistas. Sé que se me ha unido mucha gente en ambos lados del pasillo y espero que todos podamos unirnos y poner fin a esta era de manipulación hiperpartidista.

Distrito de La Casa de NC 104

Brandon Lofton, Demócrata (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

En este momento, nuestro estado enfrenta desafíos importantes. Nuestras escuelas carecen de los fondos que necesitan para educar a nuestros niños de manera efectiva y equitativa, cientos de miles de habitantes de Carolina del Norte carecen de acceso a servicios de salud asequibles, nuestro sistema de desempleo es el menos generoso de la nación y nuestros votantes se dirigen repetidamente a distritos controlados por gérmenes. Nuestra capacidad para abordar estos desafíos se ve debilitada por nuestra política. En lugar de negociar o resolver las diferencias, nuestros líderes legislativos despliegan votos sorpresa y otras tácticas. Me postulé para el cargo en 2018 para ayudar a poner fin a esta cultura en nuestra legislatura y sigue siendo una prioridad para mí. Enfrentamos serios desafíos en nuestro estado. Es posible que no estemos de acuerdo sobre el mejor enfoque para abordar estos desafíos. Sin embargo, siempre debemos gobernar arraigados en el reconocimiento de que estamos aquí para servir.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Carolina del Norte tiene el sistema de desempleo menos generoso del país. Nuestros beneficios semanales están por debajo del promedio nacional. A las 12 semanas, la duración de los beneficios en Carolina del Norte es inferior a las 26 semanas que ofrecen la mayoría de los estados. Solo el 10,5% de los trabajadores desempleados reciben prestaciones por desempleo en Carolina del Norte. Esta es la tasa más baja de la nación. Además, el proceso para recibir beneficios en Carolina del Norte puede ser excesivamente oneroso y causar retrasos en la recepción de beneficios. Estos problemas perjudicaron a los habitantes de Carolina del Norte antes de la pandemia y resultan especialmente dañinos durante la pandemia. Apoyé la legislación para ayudar a mejorar el proceso para obtener beneficios de desempleo durante COVID-19, incluido el permiso de reclamos adjuntos y el aumento de la capacidad de la División de Seguridad Laboral.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Co-patrociné la Ley de Elecciones Bipartidistas 2020, que brinda más opciones para votar en ausencia en esta elección, proporciona fondos a las juntas electorales para ayudar a mantener seguros a los votantes y prevé el desarrollo de protocolos de seguridad por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estas medidas son herramientas importantes para ayudar a los votantes de Carolina del Norte a emitir sus votos de manera segura en estas elecciones. Además, apoyo las medidas de la Junta Electoral del Estado para ampliar los sitios para la votación anticipada. Debemos asegurarnos de que todos los votantes de Carolina del Norte puedan ejercer su derecho al voto.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Poner fin al gerrymandering en Carolina del Norte debe ser una de nuestras principales prioridades. Nuestra legislatura ha trabajado repetidamente para silenciar a los votantes trazando distritos partidistas y racialmente controlados. Apoyo la legislación independiente, no partidista de redistribución de distritos y copatrocinada para establecer este proceso en Carolina del Norte.

Don Pomeroy, Republicano

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Como su representante, y aprovechando mis más de 30 años de experiencia empresarial, financiera y de voluntariado, mi primera prioridad será revitalizar y expandir la prosperidad económica, el crecimiento laboral y la atmósfera pro-empresarial y pro-empresarial de Carolina del Norte. Por supuesto, para asegurar una economía vibrante, nuestro estado necesita tener instituciones educativas sólidas, comunidades seguras y, para Charlotte-Mecklenburg, recursos para aliviar los dolores de crecimiento de nuestra popular ciudad. Charlotte y Carolina del Norte deberían ser un lugar donde todos puedan lograr el sueño americano.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Primero, quiero agradecer y aplaudir al equipo que trabajó tan duro para manejar el inesperado y drástico aumento en las solicitudes de desempleo a principios de este año. Manejar una situación tan única requirió dedicación y compromiso y fue comprensiblemente estresante para el personal, los reclamantes y todos los involucrados. Las cuentas de noticias indicaron que parte de la dificultad para manejar el aumento en las reclamaciones podría deberse a sistemas y procesos obsoletos. Por lo tanto, para empezar, apoyaría las posibles actualizaciones de los sistemas para garantizar que el departamento tenga las herramientas adecuadas para procesar los reclamos de manera oportuna, incluida la capacidad de manejar picos durante las recesiones económicas, para que los reclamantes reciban rápidamente la ayuda que necesitan.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Las juntas electorales deben seguir comunicándose en todo el estado sobre los métodos de votación disponibles. Además del alto nivel de familiaridad con los procesos y horarios de votación anticipada y el día de las elecciones, las solicitudes de voto ausente de más de 1,000,000 hasta ahora indican que los votantes han aprendido y están usando este método a niveles récord. Animaría a las juntas electorales estatales y del condado a que continúen promoviendo todos los métodos de votación junto con el acceso continuo en línea para las solicitudes de boleta ausente.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

De acuerdo con la Constitución de nuestro estado, la Asamblea General de Carolina del Norte es responsable de revisar los mapas del distrito después de cada censo decenal. El proceso utilizado debe ser transparente y abierto a los ciudadanos de Carolina del Norte. Por ejemplo, la transmisión del proceso en línea en 2019 y los períodos de comentarios en línea agregaron oportunidades favorables para que los ciudadanos brinden comentarios y hagan preguntas en puntos clave del proceso.

Distrito de La Casa de NC 105

Amy Bynum, Republicana

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Para asegurar que la próxima generación de habitantes de Carolina del Norte pueda disfrutar de las libertades que yo disfruté al crecer aquí.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Elija Dan Forest. Se han contado con todas las herramientas para administrar eficazmente el proceso y el gobernador se ha negado a utilizarlas.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Creo que la legislatura ha tomado medidas para asegurarse de que haya integridad en el proceso y yo me aseguraré de que haya medidas para asegurar que todos los votos se hayan emitido con precisión.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Creo que el uso de datos adecuados por parte de la legislatura es la mejor manera de garantizar mapas adecuados.

Wesley Harris, Demócrata (Titular)

Respuestas aún no recibidas.

Distrito de La Casa de NC 106

Carla Cunningham, Demócrata (Titular)

Respuestas aún no recibidas.

Geovani Sherow, Republicano

Respuestas aún no recibidas.

Distrito de La Casa de NC 107

Kelly Alexander, Demócrata (Titular)

Respuestas aún no recibidas.

Richard Rivette, Republicano

Respuestas aún no recibidas.