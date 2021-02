Los negocios alrededor del país se vieron obligados a cerrar sus puertas en marzo cuando comenzó la cuarentena. Así que cuando el gobierno federal anunció el Programa de Protección de Pago, PPP, para ayudar a los negocios pequeños los dueños de estos sintieron alivio.

No obstante, en vez de recibir ayuda, las solicitudes de muchos Latinos y Afroamericanos, dueños de negocios pequeños, fueron rechazadas.

“A mucha gente le negaron las solicitudes para los préstamos”, dijo Shante Williams, directora de la Cámara de Comercio Afroamericana de Charlotte Mecklenburg. “Aunque podían demostrar que estaban teniendo problemas económicos y tenían cómo probar su nivel de ingresos antes del 2020, esto no era suficiente.”

Según información de la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration – SBA), del 14% de beneficiarios del programa que reportaron su raza, menos del 2% correspondía a negocios con dueños afroamericanos y solo el 7% eran propiedad de latinos. Esto en comparación con un 83% de negocios cuyos dueños eran blancos.

Williams dice que la falta de una relación bancaria entre los latinos y afromaericanos propietarios de negocios y el tamaño de estos, contribuyeron a esta desigualdad. Dice que la mayoría de negocios con dueños latinos y afroamericanos tienen menos de 10 empleados.

El lunes, en un intento por hacer más accesibles los fondos del Programa de Protección de Pago (PPP) para estos dueños de negocios, el Presidente Joe Biden anunció cambios para la segunda ronda de solicitudes del PPP, que se abrió el 13 de enero y terminará a finales de marzo.

“Cuando comenzó el Programa de Protección de Pago,” Biden dijo en una conferencia de prensa, “muchos de estos negocios pequeños fueron empujados por compañías mucho más grandes que se saltaron el comienzo de la fila.”

Según la Casa Blanca, el 98% de los negocios en Estados Unidos tiene 20 o menos empleados. Por eso, el Presidente Biden decretó una ventana exclusiva de dos semanas para que los negocios con 20 o menos empleados puedan aplicar al PPP. Este período de priorización comenzó el miércoles y terminará el 10 de marzo.

“Los negocios pequeños en Estados Unidos están sufriendo mucho y necesitan ayuda ahora,”

dijo Biden. “Y asegurarnos que reciban ayuda enseguida, está dentro del interés de todos nosotros.”

Además del período de 14 días, el Small Business Administration va a proveer una nueva fórmula para calcular los préstamos para los propietarios únicos (sole proprietors). Actualmente, los préstamos para este tipo de negocios son calculados utilizando los ingresos netos. Ahora, el SBA va a crear una nueva manera para calcular el tamaño del préstamo que ayudará a que estos negocios reciban préstamos más grandes, los cuales son perdonados si los dueños siguen las normas del programa.

El SBA va a clarificar las reglas que aplican para los residentes permanentes de Estados Unidos que son propietarios de negocios. Anteriormente, si bien podían aplicar al programa, una confusión en las mismas hizo que muchos residentes permanentes fueran rechazados.

Biden también anunció que no va a haber más restricciones para los dueños de negocios con préstamos de educación morosos o con condenas por delitos no relacionados con fraude. Esto es particularmente importante para las minorías, ya que el sistema de justicia del país afecta desproporcionadamente a los latinos y afroamericanos.

Adicionalmente, esta población es más propensa a presentar morosidad en los préstamos de educación, lo cual los previene de obtener crédito para sus negocios.

Los expertos locales que apoyan a los negocios pequeños cuyos dueños hacen parte de las minorías, como Gris Bailey, presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana, apoyan estos cambios.

“Creo que es un paso hacia adelante. Lo que quiere oír nuestra comunidad es que están siendo incluidos,” dijo Bailey. “Y creo que el bajar algunas de estas barreras los va a incluir más.”

Pero el optimismo alrededor de estos cambios fue acompañado por un poco de confusión y preocupación. Aunque Biden anunció varios cambios, no todos van a entrar en efecto al mismo tiempo.

Aparte del período de prioridad de dos semanas, que comenzó el miércoles, los cambios en elegibilidad y la nueva fórmula para calcular préstamos a propietarios únicos (sole proprietors), no van a entrar en vigor sino hasta la primera semana de marzo.

Esto ha causado frustración en la gente que está ayudando a los dueños de negocios pequeños a llenar la solicitud al PPP, como Rochelle Sparko, directora de Política de Carolina del Norte en el Center for Responsible Lending. Dice que esto podría afectar negativamente a los negocios a los que con estas medidas están intentando ayudar.

En realidad, dice Sparko, el período especial dedicado a los negocios más pequeños no es de dos semanas. Es de 7 a 9 días.

“El comienzo del período de dos semanas no está alineado con los cambios en las reglas que fueron diseñados para beneficiar a los negocios con dueños minoritarios,” dijo Sparko.

Hasta el momento, el SBA no ha dicho si estas nuevas reglas van a ser aplicadas a los negocios que presentaron sus solicitudes antes de que los cambios se pusieran en práctica. Por eso, los expertos dicen que para algunos dueños de negocios quienes sean propietarios únicos (sole proprietors) sería mejor esperar y solicitar la semana entrante.

“Si pueden esperar algunos días, por lo menos hasta el final de la semana, los bancos van a recibir la nueva fórmula, que esperamos que calcule el préstamo usando los ingresos brutos,” dijo Janelly Rosales, consultora de desarrollo de negocios en Prospera, una organización que apoya a los emprendedores latinos.

Pero aunque todos los cambios no entren en efecto al mismo tiempo, las organizaciones en Charlotte que apoyan a estos emprendedores consideran que los dueños de negocios deberían buscar ayuda profesional antes de llenar la solicitud del PPP.

“Nosotros somos las organizaciones locales que nos especializamos en estos grupos. Es importante que sepan que hay ayuda,” dijo José Alvarez, vice presidente de Prospera en Carolina del Norte. “La ayuda es fiable y confidencial. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda.”

Puedes leer la nota en inglés: Changes In PPP Eligibility Give Minority Business Owners Who Were Skipped Over A New Shot At Loans

Este artículo es parte de una serie colaborativa que examina el impacto económico del COVID-19 en las comunidades afroamericanas y latinas. La serie se produce a través de una colaboración entre WFAE, Charlotte Ledger, QCity Metro, y La Noticia. Cuenta con el apoyo de fondos de Facebook, el Fondo del Laboratorio de Noticias Locales de Carolina del Norte (NC Local News Lab Fund), Google, y los miembros de WFAE.