Cameron Diaz: “antes de mis 40 decidí empezar de nuevo”

Gwyneth Paltrow entrevistó el 5 de agosto a Cameron Diaz en su programa “In goop Health: The Sessions” transmitido en línea. En la entrevista, Diaz hizo varias confesiones sobre su carrera profesional y su nuevo camino de vida.

“Me detuve, vi mi vida y vi en lo que había estado. Cuando estás haciendo una película, esa es la excusa perfecta. Ellos son tus propietarios. Estás 12 horas al día por meses hasta terminar. No tienes tiempo para nada más. Me di cuenta de que había entregado algunas partes de mi vida a otras personas y ellos las tomaron”, confesó la actriz en la entrevista.

“Es mucho trabajar a ese nivel y ser tan pública. Hay mucha energía viniendo a ti todo el tiempo cuando eres realmente visible como actriz. (…) Me sentía sobrecogida por toda la energía y la atención puesta sobre mí (…)”, contó Diaz quien se convirtió en madre en 2020.

Diaz también confesó que nunca se sintió cómoda con lo que implicaba ser una famosa actriz. “Básicamente tuve que retractarme y hacerme responsable de mi vida”, subrayó la actriz de 47 años.

“Tenía relaciones que reparar. Tenía relaciones que construir. Estaba ausente en mi vida. (…) Fue como una limpieza”, indicó en el programa de Paltrow.

“Antes de mis 40 decidí empezar todo de nuevo, después de tener toda una vida en la que hice algo a un alto nivel. (…) Decidí que quería cosas diferentes en mi vida”, detalló la actriz quien emprendió en la industria de los productos orgánicos.

Vino orgánico

Diaz decidió trabajar en la producción de vino orgánico, el cual considera que “es mejor para el ambiente”. Su línea de vinos se llama Avaline y está elaborado junto a expertos en vino que se han formado durante generaciones.

“Nos encontramos que hay 73 ingredientes que pueden ser usados en el proceso de producción del vino (orgánico)”, contó la empresaria, esposa del músico Benji Madden.

Diaz aseguró que el vino orgánico no produce un efecto tan duro en el cuerpo como otros vinos industriales. “Realmente no me siento golpeada en mi cabeza. Pienso que eso pasa por los pesticidas”, contó Diaz.

“Nuestras prácticas agrícolas son por naturaleza más limpias. No estás poniendo un montón de químicos en los caminos acuáticos (…). Son todas estas cosas de la agricultura industrial las que estamos tratando de romper”, recalcó la actriz.

“La industria del vino se ha salido con las suyas en no ser transparente sobre lo que está en la botella, ese fue lo que se planteó con nuestro objetivo principal: encontrar un vino hecho con uvas orgánicas que tuviera la más mínima intervención, así que si vas a nuestro sitio web puedes ver todo lo que está en nuestro vino”, detalló la empresaria.