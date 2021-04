Camilo dará concierto en vivo por TikTok ¿cómo y cuándo verlo?

Camilo, cantante del genero urbano realizará un concierto en vivo desde su cuenta de TikTok. El colombiano presentará un concierto acústico llamado “En lo más alto” para la plataforma de videos cortos.

El joven de 27 años eligió nombrar así a su concierto porque se realizará en la azotea del World Trade Center en la ciudad de México. Éste es un edificio emblemático de la ciudad de 564 pies (172 metros) de altura y con 50 pisos.

Se espera que Camilo interprete temas como “Mis Manos”, “Ropa Cara”, “Millones” y “Vida de Rico” en el concierto.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Camilo Echeverry es uno de los cantante más seguidos en TikTok en Latinoamérica. En su cuenta ya tiene más de 22.6 millones de seguidores. Ahí es donde ha dado a conocer con sus nuevos lanzamientos y ha creado challenges de baile, junto a su esposa, Eva Luna Montaner y otras estrellas e influencers.

@camilo Oye @evaluna Te amo! Amo escribirte canciones como esta, y estoy orgulloso del trabajo que hicieron dirigiendo el video de Millones! ♬ Millones – Camilo

Su música ha sido reconocida no sólo por fans sino también por la Academia de la Música. En 2020 ganó el Latin Grammy a Mejor Canción por “TuTu” y estuvo nominado en 2021 al premio Best Latin Pop or Urban Music en los Premios Grammy, con su álbum “Por primera vez”.

Actualmente, es uno de los cantantes latinos más reconocidos de su género. Ha realizado colaboraciones muy exitosas con otros artistas como: Mau y Ricky, Pedro Capó y Farruko.

¿Cuándo es el concierto de Camilo?