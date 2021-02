Bajo el lema “De ti depende” se puso en marcha una campaña publicitaria de vacunación cuyo objetivo es convencer a los estadounidenses para que se vacunen contra el coronavirus.

Nuestro objetivo es hacer que pasen de la vacilación a la confianza” en las vacunas, señaló Lisa Sherman, presidenta del Ad Council, supervisores de la campaña.

La idea de esta estrategia es informar a las personas sobre la seguridad de las vacunas. En ese sentido, también pretende aclarar las dudas y responder preguntas que surgen a la hora de vacunarse. Para ello, uno de los anuncios impresos dice “Volver a los abrazos comienza por estar informado”.

La información está recogida en una web en siete idiomas. Al menos seis son las preguntas que las personas podrán resolver al ingresar a la página.

¿Por qué una campaña de vacunación?

La iniciativa surge en vista de que uno de cada tres estadounidenses dice que seguro o probablemente no se vacunará contra el COVID-19. Así lo recogió una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Entretanto, científicos estiman que será necesario que más de dos de cada tres estadounidenses se vacune para frenar un virus que ha matado a más de 500,000 personas en el país.

La campaña nacional incluye anuncios en inglés y español para televisión, vallas publicitarias, paradas de autobús, redes sociales y publicaciones, que se lanzarán durante los próximos meses. Se incluirán celebridades como los actores Angela Bassett y John Leguizamo, el médico Sanjay Gupta, y el doctor Anthony Fauci.

La campaña incluye además materiales dirigidos específicamente a líderes de iglesias, médicos, farmacéuticos y otros en las comunidades negra e hispana.

La iniciativa estuvo financiada por 52 millones de dólares en donaciones — además de mano de obra y otros recursos donados, señaló Sherman. El grupo, que cuenta con el respaldo de la industria publicitaria, dijo que esta es una de las campañas educativas más grandes en la historia del país. La entidad es conocida por muchas campañas de servicio público icónicas como “El trabajo más duro que amarás nunca” para el Cuerpo de Paz de Estados Unidos.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.