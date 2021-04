Canadá: parlamentario aparece desnudo en cámara

El parlamentario canadiense, William Amos, apareció el 14 de abril desnudo frente a su cámara web en una sesión virtual de la Cámara de los Comunes.

“Fue un error desafortunado”, dijo Amos en un comunicado enviado por correo electrónico, donde además detalló las causas del accidente.

Mi video se encendió accidentalmente cuando me ponía mi ropa de trabajo después de ir a trotar. Me disculpo sinceramente ante mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria. Obviamente fue un error honesto y no sucederá de nuevo,

dijo Amos en su comunicado.