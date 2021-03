Canal de Suez: reflotan “parcialmente” el buque

De acuerdo con The Associated Press, una empresa de servicios del Canal de Suez asegura que los equipos de salvamento han “reflotado parcialmente” el gigantesco buque Ever Given, atascado en el lugar.

Desde el 26 de marzo, un gran portacontenedores está atrapado en el Canal de Suez, generando pérdidas millonarias y frenando aproximadamente el 10% de la economía mundial.

El Ever Given es de propiedad japonesa y navega con bandera panameña trasladando mercancías entre Asia y Europa.

Por el momento, no hay más detalles sobre cuándo se liberará el barco.

El operativo para mover el barco atascado consiste en tratar de maniobrar con la marea y remover material del fondo del canal hasta lograr que el barco reflote.

Dos remolcadoras adicionales navegaron el 28 de marzo hacia el Canal de Suez para sumarse a los esfuerzos por liberar al buque carguero.

Noticia en desarrollo

