El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, volvió a hacer un acto altruista. Esta vez fue a visitar a David Antolín Morín Guzmán, un joven que se volvió viral en redes sociales tras solicitar apoyo para recaudar fondos para un trasplante de pulmón.

“Me tienen que hacer una respiración mecánica, me pudieron estabilizar. Se habló con el equipo médico, dicen que ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar de la manera más rápida y hoy les hablo a ustedes para probablemente pedirles de su ayuda… sé que para todos no es un momento fácil. Bueno, vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera”, dice Antolín, quien padece fibrosis quística.

Al igual que a otras personas que ha ayudado, el Canelo Álvarez respondió al llamado de David Antolín, incluso se dio el tiempo de ir a visitarlo al hospital.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

“Las cosas se hacen de corazón, si queremos cambiar a México o al mundo, tenemos que cambiar nosotros y nuestra mentalidad. No esperemos a que alguien más lo haga. Apoyemos, toquemos nuestro corazón y apoyemos a todos los niños. Gracias a dios ya lo estamos apoyando y David va a salir adelante”, mencionó.

El campeón mexicano explicó que los actos de caridad no tienen que ser grabados; sin embargo, el boxeador quiso aprovechar esa plataforma para pedir a sus seguidores que contribuyan con las buenas causas.

“Lo que quiero es decirte a ti que también puedes apoyar, no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. David se va a ir a Arizona y le van a hacer su trasplante y ya me prometió que va a estar bien”.

No es la primera vez que Saúl Álvarez atiende una buena causa, hay que recordar que en noviembre de 2020, una pequeña mexicana aseguró que el Canelo era su Ángel de la Guarda tras pagarle una operación que necesitaba.