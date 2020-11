El boxeo es un deporte caracterizado por la fuerza, coraje y determinación. Ha impulsado a grandes peleadores que, además de triunfar en el ring, se consagran como persona fuera de él.

Uno de ellos es Saúl el “Canelo” Álvarez, quien acaba de conectar un “gancho al corazón” de miles de personas con un enorme gesto de humanidad.

Esta vez, en una pelea contra las dificultades de la vida, Canelo no está en medio del ring, pero está apoyando desde su esquina a Lupita, una pequeña niña mexicana que necesita terapias y operaciones para poder caminar.

Fan del pugilista tapatío, Lupita fue grabada pidiéndole al Canelo que le firmara unos guantes para poder rifarlos y solventar sus gastos médicos con el dinero obtenido.

“Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, que usted me los firme y yo poder rifarlos en mi nombre para poder pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que necesito para poder caminar”, explicó la pequeña.

Lupita tocó fibras en el Canelo que ni en sus peores golpes recibidos habían removido y de inmediato se ofreció a pagar las terapias, diciéndole a la pequeña que no era necesario rifar sus guantes.

“Dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor”, respondió el campeón azteca.