‘Canelo’ Álvarez: El ‘secreto’ para ser un multimillonario empresario latino

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores más exitosos de los últimos años, su carisma, potencia en sus golpes y popularidad lo llevan a llenar las taquillas y el PPV de cualquier pelea donde esté presente.

Con contratos de más de 300 millones de dólares que ha firmado, “Canelo” es desde ya un multimillonario empresario, pero él tiene un secreto para seguir creciendo su fortuna y se le llama inversión.

Así es, a pesar de que “Canelo” es famoso por visitar tiendas de prestigio como Gucci, él también sabe invertir su dinero para que deje millonarias ganancias en un futuro.

Es por esto que “Canelo” concedió una entrevista al periodista Graham Besinger, en donde reveló que su sueño es ser un gran hombre de negocios y poder seguir invirtiendo para que sus ganancias crezcan.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”, aseguró el pugilista.