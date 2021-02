Canelo Álvarez vs Avni Yildirim: ¿Cuándo y dónde ver la pelea?

El mejor boxeador libra por libra del momento, Saúl “Canelo” Álvarez, tendrá su primer enfrentamiento del año ante al turco Avni Yildirim este sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium Miami, casa de los Dolphins de la NFL.

Canelo Álvarez defenderá los títulos supermedios de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo ante Yildirim en una ciudad en la que el mexicano pelea por primera vez y en un estadio que permitirá un máximo de 15 mil espectadores debido a las medidas sanitarias por el COVID-19.

Pese a que Saúl Álvarez es el máximo favorito en las apuestas, Yildirim buscará dar la sorpresa, pues fue sparring del Canelo en el pasado y conoce su estilo de pelea.

“Las sorpresas pueden ocurrir. Andy Ruiz hizo que todos nos congelaremos, nos enseñó que no se debe subestimar a nadie. Ya no lo hago nunca más, así tenga mínimas posibilidades, porque las cosas pasan, no seguido, pero lo hacen”, comentó Joel Díaz, entrenador de Avni.

Canelo Álvarez vs Avni Yildirim, horario, cuándo y dónde ver la pelea en Estados Unidos

¿Cuándo es la pelea? Sábado 27 de febrero

¿A qué hora es el combate? 10:00 p.m. ET, 7:00 p.m., PT

¿Dónde es el enfrentamiento? Hard Rock Stadium Miami, Florida

¿Dónde ver la pelea vivo? ESPN, DAZN