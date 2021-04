‘Canelo’ reveló que padeció COVID-19 antes de su combate ante Yildirim

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez continúa preparándose para su próximo combate ante Billy Joe Saunders, pelea que se celebrará el próximo 8 de mayo en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys y que será una de las mejores del año.

Dentro de su preparación, “Canelo” ha asegurado que se ha cuidado de cualquier enfermedad, esto, ya que antes de enfrentar a su anterior rival, el turco Avni Yildirim, sufrió COVID-19.

Así es, “Canelo” explicó que antes de su último combate fue víctima del virus que ha dejado más de tres millones de muertes en el mundo y que tiene en jaque a diversas naciones.

Entre los síntomas que presentó “Canelo” resaltan la pérdida del olfato y gusto, además de que tuvo que encerrarse al menos 15 días para superar la enfermedad y afortunadamente no afectó su combate.

“Me dio Covid. Se me fue el olor el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio”, comentó el tricolor a Graham Besinger.

“Después de que me compuse, me hice la prueba y me fui a San Diego, entrené solo un mes”, añadió.