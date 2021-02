Cantante acusa a Vicente Fernández de abuso

Si no fuera suficiente la acusación contra Vicente Fernández de parte de una mujer por tocarle el pecho; ahora la cantante Lupita Castro aseguró que tiene pruebas de un acoso que sufrió de parte del artista.

Y es que después de que se hiciera viral las foros y videos donde el “Charro de Huetitlán” ha tocado inapropiadamente a las mujeres, parece que las cosas no se quedarán ahí.

Pues la cantante Lupita Castro y aseguró que lleva cerca de ocho meses escribiendo un libro y detallando su experiencia con Vicente Fernández, donde mostrará pruebas del acoso y abuso de parte del artista.

Además aseguró que tiene datos, fechas y muchas pruebas para demostrar que no está mintiendo y aseguró que Vicente Fernández sí la acosó.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro”.

La cantante aseguró que contó su historia para un programa en Estados Unidos, pero nunca fue transmitido e ignora por qué sucedió esto.

Vicente Fernández se disculpó

Después de que saliera a la luz la denuncia de acoso de una mujer a quien Vicente Fernández le tocó el pecho, el cantante se disculpó aunque de una forma muy poco clara que pudo interpretarse de otra manera.

“Como te digo, yo sí ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención, si fuera con intención no lo hago ahí, la llevo a las caballerizas… pero ni me acuerdo cómo pasó”.

“Me lastima, no me molesta, porque no di nunca lugar a chismes. No fui un santo, pero nunca me vieron”.