Capitán América 4 sería un hecho y la protagonizaría Anthony Mackie

Con el fin de temporada de la serie de Disney Plus “Falcon and the Winter Soldier” se dejó entrever la llegada de la cuarta película del Capitán América; la cual tendría a Anthony Mackie (Sam Wilson) como protagonista.

Y es que según The Hollywood Reporter, Malcolm Spellman, escritor y creador de la serie, ya está trabajando con la cuarta película del Capitán América pero ahora con el manto portado por Sam.

Aunque aún no se sabe cómo será la historia, Sam se quedó con el escudo y sería el responsable de mantener viva la esperanza que significaba Steve Rogers cuando tomó este nombre.

Sam Wilson tomó el manto del Capitán América.

Sin embargo, el sitio no ha hablado de ningún director o de algún actor confirmado para la cinta; pero parece que la misma será un hecho, ya que tras el final de la serie quedaron muchas dudas que tendrán que resolverse en el futuro.

Capitán América 4 se uniría a los proyectos de Marvel

Además es viable una película, pues se anunció desde el principio que “Falcon and the Winter Soldier” solo tendría una temporada y estas dudas no parece que puedan tener respuesta en una cinta que no esté enfocada en este personaje.

Dentro de los próximos proyectos de Marvel están la película de Eternals, Spiderman 3, Dr. Strange 2 y el estreno de las cintas de Black Widow y Shang-Chi entre lo más próximo.