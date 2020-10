Capitán de Armenia deja el futbol; se enlista como soldado para la guerra

En tiempo de COVID-19, algunos deportistas dejaron a un lado su carrera para resguardar la integridad de su familia y también la de ellos, prefieren la salud sobre el dinero.

Pero el caso de Varazdat Haroyan, Capitán de la Selección de Armenia, no tiene nada que ver con eso, sino que prefiere enlistarse como soldado para ir a la guerra en lugar de jugar futbol.

Así como lo leen, un jugador prefiere enlistarse como soldado para hacer la guerra, algo pocas veces visto en el mundo actual.

Haroyan dijo a su equipo que se presentará a los entrenamientos hasta nuevo aviso, para participar en el conflicto bélico que su país mantiene con Azerbaiyán por el territorio de Nagorno Karabaj.

El Capitán de la Selección de Armenia acudió al llamado del gobierno que hizo a los hombres menores de 40 años, para crecer el ejército durante este conflicto bélico.

El conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán inició el 27 de septiembre, de modo que el futbolista desechó el fichaje con el Larissa de Grecia.

Gracias a esto, desechó un contrato en Grecia por enlistarse en el ejército. Haroyan es defensa central y hasta la temporada pasada jugó con el Ural de Rusia.

Tenía el compromiso de fichar con el Larissa cuando el gobierno de Armenia comenzó la campaña para reclutar hombres.

Wild story. Armenian defender has apparently put off his transfer to a Greek club to answer the call for all under-40 to return home and join the war. https://t.co/EWomWjNS5G via @francefootball

— Andrew Das (@AndrewDasNYT) October 2, 2020