El nadador olímpico Klete Keller, ganador de medallas de oro en los Juegos Olímpicos, fue identificado como una de las personas que irrumpieron en el Capitolio durante una protesta a favor de Donald Trump.

El 6 de enero, simpatizantes del presidente de los Estados Unidos, ingresaron al capitolio para protestar por las pasadas elecciones, argumentando un supuesto fraude para beneficiar a Joe Biden. La protesta degeneró en la toma del congreso; además, dejó un saldo de cinco personas muertas.

La policía de los Estados Unidos comenzó una investigación, en la cual están buscando detener a las personas que participaron en el asalto al Capitolio. Fue así, que se detectó que el excompañero de Michael Phelps, el nadador Klete Keller fue uno de los participantes.

Keller fue captado en un video portando la chamarra del equipo olímpico de Estados Unidos, mientras se realizaba la pelea de varios manifestantes contra la policía en la Rotunda del Capitolio. Tras identificarse, el deportista podría ser detenido, como ya lo han sido varias de las personas que entraron al recinto legislativo.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021