Captan a Ted Cruz regresando a Texas tras viaje a Cancún

Luego de ser duramente criticado en redes sociales, el senador de Ted Cruz fue captado en un video regresando a Texas, tras tomar un viaje corto a Cancún.

De acuerdo con el senador, su hija le preguntó si podía irse de viaje con sus amigas, con lo que él estuvo de acuerdo y quiso “ser un buen padre”, según dijo, y acompañarla hasta el destino tropical en México.

En un comunicado, Ted Cruz había informado que el viaje sería corto, solamente para ir a dejar a su hija, luego de ser cuestionado en redes sociales y en el aeropuerto de Cancún.

Sin embargo, a través de redes sociales, la gente ha pedido la renuncia del senador, quien abandonó por horas un estado en donde miles de personas se ven afectadas por las nevadas invernales, los cortes de electricidad e incluso la falta de agua potable.

A pesar de las imágenes que lo muestran regresando al estado, el senador no ha hecho declaraciones al respecto en sus redes sociales.

Aquí te dejamos uno de los videos que muestran al senador Ted Cruz regresando a Texas luego de ser criticado.

Sen. @tedcruz has arrived back in Texas after going to Cancun yesterday https://t.co/tSDbNd2C8A pic.twitter.com/k5x0W11deU

— NBC DFW (@NBCDFW) February 18, 2021