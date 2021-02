El QB de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, parece que está disfrutando más el título con su nuevo equipo que los seis anteriores con los New England Patriots, ya que ha sorprendido por lo suelto que se ha visto durante los festejos.

Los “Bucs” decidieron festejar en medio de una pandemia de COVID-19, luego que las autoridades de la ciudad de Tampa autorizaron un desfile de campeonato sobre el agua, en embarcaciones de todo tipo, en el Río Hillsborough que atraviesa el centro de la ciudad.

Los fanáticos pudieron ver a Tom Brady, Rob Gronkowski, Devin White, entre otros sobre los botes, en los cuales, se dedicaron cánticos, bailes y otras amenidades que hubo entre los jugadores.

Varios jugadores de Tampa Bay portaron playeras con la imagen del Combinado de Talento de Brady, de hace dos décadas, similar a la que portó el centro Ryan Jensen para el Super Bowl el pasado domingo.

En un momento del desfile, Brady lanzó el trofeo Lombardi de un yate a otro, a manos de Gronkowski, lo cual puso a temblar a los directivos del equipo ya que es el trofeo que recibieron de las manos del comisionado Roger Godell.

Bruce Arians at the bow. They’re all about to drop anchor here at Port Tampa Bay #GoBucs pic.twitter.com/fuzoYB2wEJ

— Joey Knight (@TBTimes_Bulls) February 10, 2021