Grabación en vivo transmite momento en el que pastor insulta a su esposa

Un video ha tomado vuelo en las redes sociales luego de que un celular captara el momento en el que un pastor, Edson Araujo, insultó a su esposa.

El video tomó lugar en Sao Paulo, Brasil, específicamente en la Iglesia Dios Es Amor.

La filmación muestra cómo le grita a su esposa: “¡Qué (explícita)!, ¡haz las cosas bien, (explícita)!”. Sin embargo, al notar que se encontraba en medio de una grabación en vivo, para intentar remediar lo anterior, dijo: “Acepten la paz del Señor”.

Sin saber q estaba en vivo, el pastor Edson Araujo se para de su silla y golpea a su mujer d tal forma q la cámara se mueve, le pide q la coloque d forma correcta y le dice:"Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!". Luego

comenzó el live con "Acepten la paz del Señor".

Luego de la grabación del pasado 14 de septiembre el pastor se sentó junto a su esposa para hablar sobre lo sucedido.

En la grabación se disculpó con la mujer por haberla insultada. Igual dijo que fue un acto “imprudente”.

Asumo públicamente mi error de dirigir una palabra incorrecta, imprudente, una actitud que no es aplicable a mi persona, a mi naturaleza. Públicamente, le pido perdón a mi esposa por mi error, por mi fracaso.

“Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos”, dijo. “De manera imprudente, de manera incorrecta, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa ”.

El pastor alegó que no golpeó a su esposa. No obstante, los que se encontraban conectados no estaban del todo convencidos. Lo que sí sabe es que el video no captó ese momento.

