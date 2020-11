La rapera Cardi B canceló su divorcio con Offset, pues presentó una solicitud para anular dicho trámite.

La intérprete de WAP presentó los documentos en Georgia para desestimar oficialmente los trámites que puso en marcha en septiembre.

Permanecer en esta relación fue una de sus más recientes polémicas de la cantante, pues sus seguidores le han comentado que se encuentra en una relación abusiva, en la que se rumoran infidelidades por parte del rapero.

Por su parte, Cardi B ha señalado que no busca ser perfecta y no busca aparentarlo, por lo que dijo que no hará caso a las críticas.

Cardi B canceló su divorcio con Offset “sin prejuicio”

Esta es la segunda ocasión que la rapera cancela su separación legal con Offset, por lo que presentó la documentación “sin prejuicio”, es decir, a reserva de volver a presentar el divorcio posteriormente.

La pareja se comprometió en 2017 y en 2018 pasaron por una separación, en medio de las acusaciones de infidelidad por parte de Offset.

Juntos tienen una hija llamada Kulture, de dos años.

Ver esta publicación en Instagram My 1st birthday party.It was lit 🔥……everyday my birthday tho😊🎀 Una publicación compartida por Kulture (@kulturekiari) el 23 de Sep de 2020 a las 12:26 PDT

La relación entre Cardi B y Offset ha mostrado reconciliación a través de redes sociales, donde incluso, recientemente el rapero mostró a Cardi b en un momento que no es público para muchas personas: haciendo la limpieza de la casa.