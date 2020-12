Cardi B pregunta si debe comprar bolso de $88 mil y Twitter se enciende

La rapera Cardi B consultó a sus seguidores en Twitter sobre la compra de un bolso de $88 mil. El tuit generó reacciones a favor y en contra de la cantante.

En la tarde del 6 de diciembre, Cardi B tuiteó una pregunta para sus seguidores: ¿Debería gastar $88K por este m*****o bolso? Dios mío, es tentador .

La publicación ha generado un encendido debate que siguió hasta el anochecer. Un grupo de usuarios en Twitter criticaron que la cantante hiciera públicas sus decisiones de gastos con sus fans que no ganan la misma cantidad de dinero que ella.

Cardi B propuso una pregunta muy frívolamente a personas que no pueden relacionarse. Ese es el resultado final. ¿POR QUÉ le preguntarías a las personas que nunca verían 80k en su vida, si deberías gastar eso en un bolso? Envíe un mensaje de texto a sus amigos ricos, déjenos en paz a los pobres, ¡no nos involucre! , dijo @HoneyGarlic, una de las críticas a la publicación de la rapera.

Otros aficionados de la cantante hicieron comentarios a favor de la rapera y sus preguntas a sus fanáticos en las redes sociales.

¿Por qué la gente está realmente enojada con esta mujer que gasta su propio dinero pero no con el gobierno por los contribuyentes hambrientos? Haz que tenga sentido , tuiteó @kayanncampbell3.

A pesar de no estar de acuerdo con los comentarios en su contra, la cantante se disculpó con las personas que se sintieron ofendidas.

Ok chicos les pido disculpas. ¿Están contentos? No veo que le pidas disculpas a Trump cuando se perdió las reuniones de COVID para jugar al golf, pero OK , dijo Cardi B.