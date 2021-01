Hace unas semanas Caris LeVert lamentaba su salida de los Nets de Brooklyn para darle entrada a James Hardem. Mucho se habló sobre quién ganaba más con el cambio, sin saber que el verdadero ganador sería el mismo LeVert.

Durante el intercambio las negociaciones entre varios equipos dejó a LeVert en Indiana Pacers. Tal como lo indica el rigor la realización de exámenes médicos reveló más de lo que esperaba. Y es que el joven de 26 años padecía cáncer de riñón del cual no tenía síntoma alguno.

Esta misma semana el jugador se sometió a una cirugía cuya recuperación lo mantendrá fuera del tabloncillo por un tiempo.

Tras conocer la noticia de su salud el jugador declaró estar “definitivamente honrado de saber que este intercambio podría haberme salvado a largo plazo”.

Hasta el momento la enfermedad en curso no se había manifestado:

No tenía ningún síntoma. No me había perdido ningún partido. Me sentía 100% saludable. El cambio de equipo permitió ver lo que estaba pasándole a mi cuerpo”.