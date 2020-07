MLS is Back no contará con la participación del mejor jugador de la liga, Carlos Vela, quien anunció que no viajará a Orlando con el LAFC por cuestiones familiares.

El delantero mexicano decidió no participar en el torneo que se llevará a cabo en el complejo de Disney, debido a que, en este momento, su prioridad es la salud de su familia durante la pandemia por coronavirus.

Vela anunció su decisión este lunes y la justificó por la salud de su familia, incluyendo a su esposa embarazada, Saioa.

“Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles; sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa”, dijo Carlos.

“Voy a extrañar al grupo, pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa”, añadió el vigente MVP de la MLS.

Por su parte, el gerente general de LAFC, John Thorrington, declaró que el equipo angelino le dio total respaldo a la decisión de Carlos Vela.

“LAFC apoya plenamente la decisión que Carlos y su familia tomaron de no participar en el Torneo MLS is Back. Hemos tenido varias conversaciones con él durante este proceso y entendemos su situación, la importancia de que se quede en casa con su familia. Apreciamos el apoyo de la liga, y esperamos contar con Vela al regresar de Orlando para disputar el resto de la temporada”.

Ausencia de Vela, un golpe mediático

Sin duda, la ausencia de Carlos Vela significará un golpe duro en lo mediático para el LFC y la MLS, que esperaba tener a sus mejores jugadores en el torneo que se disputará en Florida.

En las últimas semanas, los casos de COVID-19 han aumentado en el estado de Florida, por lo que se entiende la determinación de Vela para mantener fuera de peligro a su familia.

La temporada, Carlos Vela se ganó a pulso el reconocimiento como el MVP de la liga después de romper el récord de anotaciones en una campaña con 34 goles.