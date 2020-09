Carolina del Norte, otro de los estados con duraznos con salmonela

Carolina del Norte es uno de los estados en los que se están retirando duraznos con posible salmonela.

Más de 78 personas han resultado enfermas de salmonela por comer duraznos, de acuerdo a informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Algunas de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas pero afortunadamente no se han reportado muertes. La agencia busca prevenir de posibles casos de salmonela en otros estados.

Los duraznos se distribuyeron en 34 estados

La evidencia epidemiológica muestra que los duraznos fueron los que han provocado la infección. Esta fruta fue distribuida a 34 estados por la compañía Prima Wawona o Wawona Packing Company LLC, basada en California, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Después de dar a conocer la noticia, más tiendas han empezado a retirar los duraznos en bolsa y productos hechos con esta fruta, incluyendo Aldi, Food Lion, Hannaford, Kroger, Target, Walmart, Wegmans y Russ Davis Wholesale.

La FDA reportó de fruta que podría estar contaminada de salmonela. Esta fruta fue distribuida en 34 estados: Alaska, Alabama, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin.

Estos son los duraznos que podrían estar contaminados con salmonela

Wawona Peaches – 033383322001

Wawona Organic Peaches – 849315000400

Prima® Peaches – 766342325903

Organic Marketside Peaches – 849315000400

Kroger Peaches – 011110181749

Wegmans Peaches – 077890490488

“Si no sabes el origen de los duraznos que estés por comer, mejor no lo hagas”, previene CDC. “Tampoco consumas alimentos preparados con duraznos”. Los Centros también recomiendan limpiar a profundidad cualquier superficie que haya estado en contacto con duraznos como las tablas para cortar, cuchillos, mesas, refrigeradores y compartimentos de almacenaje.

¿Cómo detectar envenenamiento por salmonela?

La salmonela puede estar presente en frutas y verduras y provocar diarrea, fiebre y retortijones estomacales. Estos síntomas se pueden presentar entre seis horas a seis días después de la exposición a la bacteria, de acuerdo a CDC. La infección puede llegar a durar de cuatro a siete días.

Las personas menores de cinco años y las mayores de 65 son más propensas a enfermar de gravedad de salmonela, por lo que se debe de tomar aun más precauciones con ellos.