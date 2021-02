Carolina del Norte ha cambiado las reglas sobre la vacunación de personas de otros estados, diciendo a los proveedores de las vacunas contra el COVID-19 que ya no tienen que ofrecerlas a personas que no viven, trabajan o pasan “un tiempo significativo” en Carolina del Norte.

La medida sigue a un cambio en la guía de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos; donde requerían que los funcionarios de salud estatales aceptaran a todos interesados en recibir la vacuna, siempre que cumplieran con el plan estatal de elegibilidad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) dijo que el 2.7% de los primeros 1.1 millones de primeras dosis administradas en Carolina del Norte fueron para no residentes. Eso es un poco menos de 30,000 vacunados.

No está claro cuántas de esas personas viajaron a Carolina del Norte solo para recibir la vacuna o cuantos ya trabajaban o se quedaban en Carolina del Norte, a pesar de tener una dirección en otro lugar.

De todos modos es evidente que hubo “turismo de vacunas”, con personas que cruzaron a Carolina del Norte solo para recibir la vacuna.

George Allen, un exgobernador de Virginia, viajó más de una hora desde Virginia Beach a Elizabeth City el 12 de febrero para recibir su vacuna, luego tuiteó sobre el viaje publicando fotos en las redes sociales.

“Al igual que muchos vecinos de VA Beach, consideramos que en NC es mucho más fácil vacunarse contra el COVID“, escribió. “Mi familia está feliz, aliviada. Ahora iré a Popeye’s”.

In friendly Elizabeth City, NC Walgreens got my 1st COVID vaccination. No confidence in fumbling, halting Va governance of these vaccinations. Like many VA Beach neighbors we find NC much easier to get COVID vaccination. My family is happy, relieved. Will now go to Popeye's. pic.twitter.com/KTIR4tDWVi

— George Allen (@georgeallenva) February 12, 2021