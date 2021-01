Carolina del Norte, uno de los 15 mejores estados para el retiro

La jubilación representa el final de una carrera de diversas satisfacciones tanto laborales como personales.

Pero eso no tiene por qué ser el final de la seguridad financiera o traer preocupaciones.

La jubilación generalmente coincide con la edad en la que se reciben beneficios de Seguro Social o pensión.

Sin embargo, no todo el mundo puede jubilarse cuando quiera.

Jubilarse, todo un reto

De hecho, tan solo en 2019, el 26 % de los adultos no jubilados no tenían dinero ahorrado para la jubilación y no necesariamente por culpa suya.

Un estudio reciente incluso encontró que una cuarta parte de los estadounidenses esperan jubilarse más tarde de lo previsto originalmente debido al impacto económico de la COVID-19.

Además de cuándo retirarse, una buena pregunta es dónde.

Encontrar los mejores estados para jubilarse puede ser difícil sin hacer mucha investigación.

Incluso en las áreas más asequibles del país, la mayoría de los jubilados no pueden depender únicamente del Seguro Social o de los cheques de pensión para cubrir todos sus gastos de subsistencia.

Los beneficios del Seguro Social aumentan con la inflación local, pero reemplazan solo alrededor del 39 % de los ingresos promedio del trabajador.

“Si la jubilación sigue siendo una gran interrogante para usted debido a las finanzas, considere mudarse a un estado que le permita tener más dinero en su bolsillo”, recomienda la consultora WalletHub.

Estudio orienta sobre el retiro

Para determinar los mejores estados para jubilarse, WalletHub comparó los 50 estados en 45 indicadores clave de aptitud para la jubilación.

“Nuestro análisis examina la asequibilidad, los factores relacionados con la salud y la calidad de vida en general”, explica en un comunicado.

En el listado, Carolina del Norte aparece en la posición 15 de los estados mejor colocados para ofrecer un mejor retiro.

Carolina del Sur aparece justo un peldaño arriba, en el puesto 14 de la lista liderada por Florida, seguida por Colorado y Delaware.

Virginia es el cuarto mejor estado para jubilarse por encima de North Dakota, que completa el Top 5.

Finalmente, de acuerdo con el estudio, Nueva Jersey es el peor estado para el retiro.