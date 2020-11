El Día de Acción de Gracias es importante para la agricultura de Carolina del Norte. Seguimos liderando la producción de papa dulce o camote en todo el país.

De hecho, los camotes se clasificaron entre los diez mejores alimentos para comer con regularidad, según el Center for Science in the Public Interest.

A continuación unos datos sobre la verdura más importante del estado:

Carolina del Norte es clasificado como número uno en la producción de camote entre los 50 estados, según datos de 2019 del Servicio de Estadísticas Agrícolas del USDA. Mantiene este ranking desde 1971.

Hay 3 estados que representan la producción total del camote en Estados Unidos En 2019: 1) Carolina del Norte, 2) California y 3) Mississippi.

Este es el primer año desde 2000 que ningún otro estado contribuyó a la producción.

Aproximadamente 2 billones de libras de camotes produjo Carolina del Norte en 2019.

Carolina del Norte ha vuelto ahora a los niveles anteriores de producción de camote después de ser gravemente afectados del los huracanes en 2018.

Carolina del Norte tuvo 61% en la participación de la producción nacional de camote en 2019: 21 puntos porcentuales más que el año pasado. Esto marca la mayor proporción de batatas producidas para la nación por Carolina del Norte desde 2000.

El valor de la cosecha del camote el 2019 es 324 millones. Esta cosecha valió aproximadamente un 37% más que el año anterior (236 millones).

Esta es la segunda cosecha más taquillera de los últimos cinco años detrás de 2014 (348 millones).

Los camotes es el 4a cultivo más valioso de Carolina del Norte en 2019, detrás de la soja (468 millones), maíz (459 millones), y tabaco (441 millones).

Como en años anteriores, el condado de Sampson fue el mayor productor de camotes del estado, representando el 14% de la producción en 2019. En general, los tres principales condados de este año fueron: Sampson (269 millones de libras) Johnston (229 millones de libras) Lenoir (101 millones de libras)

del estado, representando el 14% de la producción en 2019. En general, los tres principales condados de este año fueron:

Todos los condados están reportando una producción más alta en comparación con el año pasado cuando los huracanes redujeron significativamente la cosecha de camote de Carolina del Norte.