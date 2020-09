Nueva York y Carolina del Norte: sus estrategias contra la pandemia

El haber controlado la pandemia de COVID-19 con estadísticas, datos y ciencia fue la clave para que Nueva York lograse reducir sus contagios luego de haber sido el epicentro del virus en Estados Unidos, de acuerdo con Jeffrey Schlegelmilch, director del Centro Nacional para la Preparación ante los Desastres de la Universidad de Columbia.

El director explicó a Agencia EFE que la reapertura del estado a base de lo recomendado por la ciencia también ha sido un acierto.

“La limitación de los movimientos y la reapertura lenta y metódica basada en los datos y estadísticas son una parte importante que explican las menores tasas de infección y hospitalización”, explicó el director a la agencia noticiosa. “Las pandemias suelen venir en oleadas, por lo que es probable que haya necesidad de volver a imponer nuevas medidas”.

Si bien es cierto que haber cerrado las barras y los restaurantes en Nueva York para que los clientes comieran en las terrazas fue una decisión correcta, el director opinó que haber cerrado tanto las escuelas como la ciudad previamente habría salvado más vidas.

En Carolina del Norte, los restaurantes tienen prohibido servir alcohol a partir de las 11:00 p.m. De acuerdo con el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés), las tiendas minoristas y los negocios de cuidado personal continúen en funciones. Sin embargo, con una cantidad limitada de clientes.

La agencia estatal acotó que las barras, los cines, los negocios de entretenimiento continúan cerrados en Carolina del Norte.

En cuanto a Nueva York, todos los días lleva a cabo entre 60,000 a 80,000 pruebas de COVID-19 para atacar las zonas con brotes.

Carolina del Norte tiene entre seis a ocho puntos de vacunación a lo largo del estado a diario. En algunos punto no requieren información personal a los que se la deseen llevar a cabo. El NCDHHS ha mencionado que en algunos puntos son gratis.

El estado igualmente cuenta con un sistema de rastreo de contactos con más de 1,500 empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, agregó. El 41% de sus empleados son latinos. Entretanto, un 30% son blancos, un 20% son afroamericanos, un 2% son amerindios o nativos y un 1% son asiáticos. El 54% de los empleados contratados para el rastreo son bilingües.

La estrategia compartida contra la pandemia

El artículo A New Strategy To Contain the Coronavirus concluyó que haber abierto los comercios sin haber seguido los criterios de reapertura que instaron los expertos ha sido lo que ha causado el despunte de casos durante la pandemia.

Sin embargo, el cierre de barras y restaurantes, así como el uso de mascarillas en lugares imposibles de tener distanciamiento social, surtieron efectos positivos. Les ha brindado una delantera a los estados del norte versus los del sur contra la pandemia.