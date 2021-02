Los legisladores de Carolina del Sur han escuchado testimonios públicos sobre un proyecto de ley que evitaría que estudiantes transgénero jueguen en equipos femeninos en las escuelas secundarias y preparatorias del estado.

Salvar los Deportes de las Mujeres

Según la legislación, todos los atletas de Carolina del Sur tendrían que jugar en equipos según su “sexo biológico”; una medida que los defensores dicen que es necesaria para garantizar un juego justo; pero una que los oponentes argumentan que viola los derechos civiles y elimina capas de privacidad para un población vulnerable.

La representante Ashley Trantham, R-Pelzer, patrocinó la propuesta llamada la “Ley para Salvar los Deportes de las Mujeres“.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Dijo que todavía no ha habido quejas de estudiantes transgénero jugando en equipos de niñas; pero su intención era evitar que suceda antes de que pudiera convertirse en un problema.

“Carolina del Sur tiene una orgullosa historia de cultivar atletas femeninas talentosas y exitosas. Durante años, hemos sido testigos de cómo nuestras hijas persiguen sus sueños”, dijo Trantham a un panel de la Cámara durante la primera audiencia del proyecto de ley el 23 de febrero.

“Desafortunadamente, la próxima generación de atletas femeninas en Carolina del Sur puede no tener la oportunidad de sobresalir en esos mismos deportes”, dijo. “Debemos actuar para restaurar la igualdad de condiciones para las mujeres deportistas“.

Rechazan el proyecto de ley

Cuarenta médicos y estudiantes de medicina de todo Carolina del Sur firmaron una carta instando a los legisladores a rechazar la medida; según el medio “The Post and Courier”.

“Los estudiantes transgénero, al igual que otros estudiantes, merecen las mismas oportunidades de aprender a trabajar en equipo, deportividad, liderazgo y autodisciplina, y a desarrollar un sentido de pertenencia con sus compañeros”, dice la página web de Freedom for All Americans.

“Cuando les decimos a las niñas transgénero que no pueden practicar deportes de niñas, o a los niños transgénero que no pueden practicar deportes de varones, se pierden; y ser excluidas puede conducir a resultados dañinos con respecto al bienestar social y emocional”, agregan.

Eli Bundy, un estudiante transgénero de 16 años de Charleston, dijo que el proyecto de ley de Trantham sería dañino emocionalmente.

“Me decepciona y no me sorprende que la Legislatura estatal les diga a los jóvenes como yo que no somos iguales a … los estudiantes (que no son transgénero), que no merecemos un trato igual ante la ley y que somos una amenaza para la vida y el sustento de otros estudiantes ”, dijo Bundy.

“Estás tratando de resolver un problema que no existe y, al hacerlo, estás creando un problema en lugar de solucionarlo“.

167,000 habitantes de Carolina del Sur son LGBTQ

Carolina del Sur se une a otros 20 estados que han introducido leyes que buscan prohibir a los atletas transgénero participar en deportes en función de su identidad de género; según el Center for American Progress.

Se estima que 167,000 habitantes de Carolina del Sur de 13 años o más son LGBTQ, o alrededor del 3% de la población en general, informa la Union Americana para las Libertades Civiles (ACLU).