El COVID-19 ha provocado efectos colaterales inimaginables, pero uno de ellos está repercutiendo directamente en las facultades.

Muchas universidades en Estados Unidos están experimentando una disminución en la inscripción durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la Facultad de Carolinas College of Health Sciences vio un considerable incremento de alumnos de nuevo ingreso durante el semestre más reciente.

Para el otoño de 2020, Carolinas College inscribió a 514 estudiantes.

Eso representa un aumento del 8 % de los 476 estudiantes del semestre de otoño de 2019.

A nivel nacional, la incertidumbre en torno a la COVID-19 contribuyó a una caída en la matrícula de pregrado del 3.6 % durante ese mismo periodo de tiempo.

Según información del Centro Nacional de Investigación del Centro de Información para Estudiantes.

“Durante los periodos de incertidumbre, los estudiantes a menudo consideran una carrera profesional más confiable, como la atención médica”, dijo la institución en un comunicado.

Carolinas College experimentó un aumento similar de inscripciones durante la incertidumbre de la Gran Recesión en 2008.

La escuela, que es propiedad de Atrium Health, se dedica exclusivamente a la educación de la salud.

Here's Carolinas College alumna Charley Threet, who recently received the COVID-19 vaccine. Charley is a nurse at @AtriumHealth Pineville, and she's one of the many dedicated frontline workers helping to treat patients. #healthcareheroes pic.twitter.com/4HGGDAR6mE

— Carolinas College (@CarolinasEDU) January 4, 2021