Carowinds reabrirá para un evento especial de temporada navideña

Carowinds anunció el 28 de octubre que reabrirá para la temporada navideña con un nuevo evento.

El evento, llamado Carowinds Taste of the Season: An Outdoor Holiday Experience (sabor de la temporada, una experiencia de vacaciones al aire libre) contará con espectáculos en vivo, paseos y festividades en todo el parque.

La noticia del nuevo evento llega meses después de que Carowinds anunciara que reabriría en 2021 con dos nuevos paseos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El nuevo evento se llevará a cabo en fechas seleccionadas del 21 de noviembre al 20 de diciembre y se requieren reservas anticipadas.

Para aquellos con pases para la temporada, los boletos estarán disponibles el 9 de noviembre y los boletos de un solo día estarán disponibles a partir del 11 de noviembre.

Carowinds se centra en la seguridad

Los funcionarios de Carowinds dicen que habrá estrictas medidas de salud y seguridad durante el evento.

“La seguridad de nuestros huéspedes y asociados es siempre nuestra máxima prioridad y nuestros huéspedes pueden estar seguros de que pueden visitar Carowinds y divertirse de forma segura”, dijo Pat Jones, vicepresidente y gerente general de Carowinds, en un comunicado.

“Nuestros protocolos de salud y seguridad se alinean con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades e incorporamos información de expertos en salud y seguridad de la empresa y de la industria, junto con nuestros funcionarios del gobierno estatal y local. No podríamos estar más listos y emocionados de dar la bienvenida a los huéspedes de vuelta al parque para esta maravillosa celebración navideña”, agregó.

Los funcionarios de Carowinds dicen que los visitantes deberán completar un examen de salud en línea 24 horas antes de la entrada y habrá exámenes de temperatura para todos en la puerta del parque.

Se espera que más detalles sobre los paseos específicos, actividades y alimentos disponibles se publiquen el 9 de noviembre.