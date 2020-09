Rey Misterio es un ídolo del ring, tanto en México como en Estados Unidos su calidad es aplaudida, sus lances, acrobacias y valor a la hora de enfrentar a sus rivales le valió ser aplaudido en todas las funciones donde participó.

Es por esto que la empresa Cartoon Network y animadores de ¡Viva Calavera! trabajan en una serie exclusiva de Rey Misterio, la cual tendrá un sinfín de aventuras del famoso luchador.

El proyecto fue presentado en el Festival Pixelatl 2020 y el primer episodio tendrá como trama a un fan de Rey Misterio que descubrirá el secreto de unas fuerzas que amenazan la tierra e intentará salvar el planeta al lado del luchador.

Además, la historia tendrá secretos, paisajes, criaturas de fantasía y mucha acción, para tener siempre en expectativa a los fans del luchador.

“Después de 35 años de carrera y múltiples logros, todavía me faltaba algo. Siempre quise una serie animada con el personaje de Rey Mysterio y cuando los Hermanos Calavera me presentaron su idea, inmediatamente me cautivó”, dijo Rey Misterio en un posteo en redes sociales.