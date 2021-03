Casa Ovni en Carolina del Norte: conoce su fascinante historia

La Casa Ovni de Carolina del Norte ha fascinado a propios y a extraños. Se trata de “The Futuro House” (La Casa Futuro), una casa que parece llegada desde el espacio exterior. Es por eso que muchos le llaman la “Casa Ovni”.

El sitio es tan memorable que es el segundo más fotografiado en la zona de Outer Banks en Carolina del Norte Pero, ¿cómo llegó esta casa del espacio al lugar?

“The Futuro House” fue diseñada por el arquitecto finlandés Matti Suuronen en 1968. Estas inusuales casas fueron diseñadas originalmente como chalets de esquí portátiles, no solo en Carolina del Norte, sino en todo el mundo.

Hay casas de este tipo en Alemania, Inglaterra, Estonia, Grecia, Australia e incluso Taiwán. Hoy en día, se estima que hay entre 50 y 100 casas de este tipo en todo el mundo.

¿Quieres visitar la Casa Ovni en Carolina del Norte?

La Casa Futuro de Carolina del Norte ha estado aquí desde 1972. Está ubicada en un tramo desolado y tranquilo de la autopista HWY 12. La casa se puede ver desde la carretera y muchas personas se emocionan cuando se topan con ella.

Si bien la Casa Ovni es de propiedad privada, originalmente sirvió para todo tipo de propósitos, como un puesto de hot dogs, como una oficina de un campamento e incluso un sitio para visitantes.

El propietario actual, LeRoy Reynolds, a veces se disfraza como un extraterrestre para recibir a los visitantes, según datos de Only in your state. Desde las ventanas se pueden observar extrañas figuras enmascaradas asomándose y el ambiente Ovni suele estar muy presente aquí.

La casa se encuentra en 52232 N Carolina 12, Frisco, Carolina del Norte, 27936

¿Qué hace especiales a The Futuro House?

El concepto original nació cuando se le dijo a Suuronen que diseñara algo portátil y accesible para esquiar. Después de estudiar, descubrió que la forma de nave era ideal para las pendientes, era fácilmente transportable, podía desarmarse y moverse.

Su extraña forma encajaba perfectamente con los viajes de esquí. Sin embargo, estas casas tuvieron una corta vida después de la crisis del petróleo en 1972 cuando los precios del material del que estaban hechos se dispararon.

Cada Casa Ovni, que se encuentra en todo el mundo, tiene un estilo diferente, según el lugar en donde se encuentra. Algunas son viviendas residenciales, otras operan como restaurantes, pequeñas tiendas e incluso algunas están abandonadas.