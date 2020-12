¡Es oficial! La CDMX y Edomex entrarán en Semáforo Rojo de nueva cuenta a partir del 19 de diciembre, esto, debido al alza en el número de contagios por COVID-19 en ambas entidades y será hasta el 10 de enero cuando se levante la restricción.

CDMX y Edomex entrarán en Semáforo Rojo por COVID-19 hasta el 10 de enero

En la conferencia matutina del viernes de Ciudad de México, autoridades oficializaron que la capital vuelve al semáforo rojo por COVID-19, una conferencia que ha sido atípica, ya que estuvo presente el Gobernador de Edomex, Alfredo del Mazo.

Por otra parte, también estuvo presente el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, quien anunció que el nuevo status no solo aplica para la ciudad, sino también para el Estado de México.

Medidas que se tienen que aplicar sí o sí en ambas entidades

El subsecretario López Gatell explicó que las medidas dictadas hasta ahora no han sido suficientes, de forma que se implementarán medidas extraordinarias.

Nuestra Ciudad y el @Edomex volvemos a #SemáforoRojo 🚦🔴; anunciamos la suspensión de actividades no esenciales a partir de mañana, 19 de diciembre y hasta el 10 de enero en la ZMVM. Solicitamos el esfuerzo extraordinario de la población para disminuir la curva de contagio. pic.twitter.com/f2YwZNYGuP — Gobierno CDMX (@GobCDMX) December 18, 2020

¿Cuáles son las actividades que continuarán sin restricciones?

Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega

Servicios de energía Servicios de transporte

Servicios de manufactura

Servicios de salud

Servicios funerarios

Servicios de construcción

Servicios de telecomunicación

Servicios financieros

Fabricación y venta de medicamentos

Talleres de reparaciones y refacciones

Servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación del gobierno

Así también, todas las actividades no incluidas en el listado se entenderán como no esenciales y no deberán realizarse a partir del 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021.