Cha Eun Woo sorprendió con un nuevo proyecto: True Beauty

El actor surcoreano de 23 años Cha Eun Woo sorprendió a sus fans con un nuevo proyecto, un drama juvenil llamado True Beauty.

Esta serie es protagonizada por Cha Eun Woo y Moon Ga Young, quienes le darán vida a una historia de amor juvenil basada en un webtoon que también se llama True Beauty.

Luego de esto, el joven coreano, que además es miembro de la banda surcoreana Astro, robó los reflectores en la premier del drama.

La trama se centra en la vida de Lim Ju Gyeong, una chica que sufre de inseguridades y encuentra un refugio en el maquillaje, técnica que perfecciona y le permite disfrazar su rostro para convertirse en una chica distinta.

Sin embargo, Lee Su Hon (Cha Eun Woo) descubre su verdadera apariencia y se convierte en el único en saber cómo luce realmente.

El estreno de True Beauty sorprendió a las y los seguidores del joven actor de 23 años, quienes lo han posicionado como el chico ideal para las historias de amor.

Otro de los puntos que sorprendieron fue el entrenamiento que tuvo Cha Eun Woo, pues practicó Taekwondo para varias escenas.

True Beauty será una comedia que mostrará cómo dos personas heridas encuentran la cura en el amor.

eunwoo did so much practice to prepare for this drama im so proud of him #TrueBeautyEp1 #차은우 pic.twitter.com/eTKKiwiQ3M — team suho (@eunuIike) December 9, 2020

¿Quién es Cha Eun Woo?

El integrante de Astro nació el 30 de marzo de 1997 en Anyang, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur.

Su debut como figura internacional fue con el grupo surcoreano Astro, en donde ha podido desarrollar sus pasiones: la música y la actuación.

Ha participado en distintos proyectos como To be Continued, My Romantic Some Recipe, The Best Hit, Revenge Note, Top Management, Goo Hae Ryung, My Palpitating Life,

Además de esto, el joven es influencer y en redes sociales como Instagram suma casi 10 millones de seguidores.