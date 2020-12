Existen personas en este mundo que no entienden lo que significa traer a un bebé a este mundo. Hay parejas que batallan mucho para embarazarse y hacen todo lo posible hasta lograrlo; sin embargo, hay gente que tiene hijos sin estar lista, sin nada que ofrecerle y en medio de un ambiente hostil.

Así lo demostró una joven que puso a la venta a su bebé en un grupo de Facebook en el estado de Puebla, México.

Explicando que el motivo para vender a su bebé era que su marido la había dejado por otra mujer, la joven identificada como Renata “N” posteó el anuncio en el grupo “Mercado Libre Teziutlán”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Con un precio mínimo de 90 mil pesos (4,500 dólares), Renata “N” animaba a comprar a la pequeña de tres meses de edad asegurando que lloraba poco.

“Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”, publicó la joven.

La publicación causó indignación y fue criticada severamente por los internautas. Actualmente la publicación ya fue eliminada, no se sabe si lo hizo Facebook o la propia mujer.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso.