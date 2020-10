¡La Chaaampiooons! Como cada año, se llevó a cabo el sorteo del torneo más importante de Europa, la UCL 2020-2021, que comenzará con la Fase de Grupos el 20 de octubre y concluirá el 9 de diciembre.

La primera fase de la Champions League nos engalanará con el enfrentamiento entre los dos mejores futbolistas de la época, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Grupo G, conformado por Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y Ferencvaros.

Otro grupo que llama la atención es el H, conformado por el subcampeón París Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Istanbul Basaksehir.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020