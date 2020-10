Por fin, después de poco más de un mes de espera el mejor torneo de futbol está de vuelta y con partidazos en la primera Jornada, donde Juventus y Barcelona cumplieron sus compromisos como favoritos.

Primero, la Juventus se vio rejuvenecida ante el Dinamo de Kiev, quienes no presentaron gran cosa a la ofensiva. La llegada de Álvaro Morata refrescó el ataque de la “Vecchia Signora” y con un doblete dio el triunfo a su equipo.

Recordemos que Cristiano Ronaldo no estaba considerado en el cuadro debido a que se recupera del COVID-19, así que Morata y Ramsey tomaron la batuta en el ataque.

Juventus have won 3 of the previous 4 meetings against their Group G rivals, including both ties in Kyiv…#UCL pic.twitter.com/pF3iRFy3zS

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2020