La plataforma de entretenimiento, Netflix, comenzará a competir en el mundo del streaming con la transmisión de los partidos de la Champions League en Francia.

Meadiapro, una empresa audiovisual española, es la responsable de llegar a un acuerdo con Netflix para comenzar a transmitir el futbol del viejo continente a través de la plataforma de entretenimiento.

El país galo será el primero en el mundo donde Netflix implementará los partidos de la Champions League, Europa League, Ligue 1 y Ligue 2 (primera y segunda división francesas).

