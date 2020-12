Charley Pride murió por coronavirus, ¿quién fue y por qué es una leyenda?

El originario de Mississippi, Charley Pride murió por coronavirus, a la edad de 86 años, en Dallas, Texas.

Charles Francis Pride, su verdadero nombre, vendió millones de discos y fue el primer intérprete negro en ser miembro del Country Music Hall of Fame, entre otros tantos honores.

La noticia de su deceso se dio a conocer a través de un comunicado en su sitio web:

Charley Pride, cuya rica voz de barítono y su impecable sentido de la canción alteraron la cultura estadounidense, murió el sábado 12 de diciembre de 2020 en Dallas, Texas, debido a complicaciones de COVID-19 a los 86 años. Nacido como hijo de un aparcero en Sledge, Mississippi, el 18 de marzo de 1934, Pride surgió de los campos de algodón del sur para convertirse en la primera superestrella negra de la música country y en el primer miembro negro del Country Music Hall of Fame”, señala el comunicado.

Su deceso ha causado sorpresa, pues a pesar de su edad, Charley seguía realizando presentaciones en vivo, la última de ellas fue el pasado 11 de noviembre, donde interpretó “Kiss An Angel Good Mornin” en los CMA Awards 2020 al lado de Jimmie Allen.

¿Quién fue Charley Pride y por qué es una leyenda?

Además de ser una estrella de la música, Charley Pride fue un talentoso atleta que se dedicó al beisbol, que pensó sería su destino, sin embargo, su perspicacia musical fue aún mayor.

Charley Pride emergió como uno de los artistas más importantes en RCA Records (que actualmente manejan a Alicia Keys, Britney Spears, Christina Aguilera. Miley Cyrus, Enrique Iglesias y Maluma, entre otros).

Sus éxitos “Kiss An Angel Good Mornin”, “Is Anybody Goin’ a San Antone” y “Mountain of Love” se posicionaron en las listas de temas más exitosos.

Durante su carrera, iniciada en los 60, vendió más de 25 millones de discos y cosechó más éxitos, como “Burgers and Fries” y “Someone Loves You Honey“.

Por si eso fuera poco, logró tres premios Grammy.

En 1971 Charley Pride ganó el premio al Artista del Año de la Asociación de Música Country; su premio al mejor vocalista masculino en 1971 y 1972, y un premio Lifetime Achievement Award en 2020.

De acuerdo con un comunicado en su cuenta de Facebook, Charley Pride fue ingresado a un hospital a finales de noviembre, tras presentar síntomas de coronavirus y de los increíbles esfuerzos y habilidades del personal médico.

No se pudo recuperar del virus. Charley se sentía bendecido de sus increíbles fans alrededor del mundo y le hubiera gustado que sus fans se tomaran muy en serio al virus”, señala la publicación en Facebook.

Aquí te dejamos la última presentación de Charley Pride.