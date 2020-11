Charli D’Amelio perdió 1 millón de seguidores por este video

Luego de un video en YouTube, la estrella de TikTok Charli D’Amelio perdió 1 millón de seguidores.

Al ser la persona más seguida en TikTok, la bailarina de 16 años está constantemente bajo el escrutinio del ojo público.

Y a través de un video en YouTube, en un canal que abrió con su familia: “The D’Amelio Family“, se puede ver a la joven en una cena a la que invitaron a James Charles y donde les cocinó el youtuber y chef Aaron May.

En el video se puede ver a Dixie D’Amelio, hermana de Charli, hacer caras ante la comida que les sirvieron.

El video generó una ola de reacciones violentas porque las hermanas D’Amelio no supieron comportarse. Charli hizo muecas a espaldas del chef mientras explica el menú, una paella a base de plantas con camarones, pollo y caracoles.

Dixie tomó uno de los caracoles y después de hacer una cara de asco, interrumpió a James Charles para preguntar qué era lo que estaba en la comida.

Al decirle que era un caracol, Dixie se paró de su lugar para vomitar, lo que llamó la atención de la estrella de youtube James Charles, quien preguntó si la reacción de Dixie era real.

Los seguidores de las hermanas D’Amelio no se hicieron esperar y comenzaron a dejarla de seguir. Charli D’Amelio pasó de los 99.5 millones de seguidores a 98.6 millones.

Mientras los D’Amelio discutían sus triunfos del año, Charli se quejó de no alcanzar los 100 millones de seguidores en TikTok.

Este jueves por la mañana, Charli D’Amelio respondió a las críticas a través de un live desde su cuenta de Instagram explicando lo que dijo fue un malentendido.

Durante el video Charli dijo que le han dicho que se quite la vida y dijo no estar segura de querer seguir en esta red social:

UPDATE: Charli D’Amelio cries on live. Charli says she’s been getting messages telling her to kill herself. She adds it’s all a misunderstanding and that she wanted to get to 100M because she had a surprise for her fans. pic.twitter.com/DDQRwWtRp2

