Charlotte: Al menos 9 casos de COVID-19 pueden estar relacionados con eventos de una iglesia

Al menos 9 casos de COVID-19 pueden estar relacionados con los eventos de una iglesia de Charlotte del fin de semana pasado, dijeron los funcionarios del condado de Mecklenburg el sábado 17 de octubre.

Public Health advises anyone who attended the convocation events at United House of Prayer For All People (2321 Beatties Ford Road) last weekend (10/10-10/11) to be tested for COVID-19.

At least 9 cases of COVID-19 could be connected to these events. pic.twitter.com/NGewF0RkVH

— Mecklenburg County (@MeckCounty) October 17, 2020