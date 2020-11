A pesar de la pandemia, el Charlotte Christmas Village regresará a Uptown Charlotte en esta temporada navideña.

Este año la sede será en la ubicación exacta del Truist Field, 324 S Mint Street.

Un tradicional evento que tendrá lugar en la explanada del estadio.

El evento se presentará junto con los Charlotte Knights, quienes brindarán una nueva característica.

Se trata de una experiencia navideña de recorrido con miles de luces, árboles y exhibiciones.

The traditions of a holiday market come alive at the Village at Truist Field. Experience shopping from around the world, traditional Christmas flavors, unique handmade gifts, and live entertainment.

Donde se podrá disfrutar de Christmas Tre Lane y el “Snowtastic Winter Wonderland”.

Christmas Village abrirá hoy viernes 27 de noviembre y la exhibición de luces se agregará el jueves 10 de diciembre.

El evento combinado se llama Light the Knights Charlotte Christmas Village.

“Compre regalos únicos de los proveedores y disfrute del entretenimiento, así como de muchas delicias navideñas suculentas”, invita el comunicado de prensa.

La organización recordó que Santa estará allí, aunque aún se están trabajando los detalles.

“Cuando tengamos su horario y cómo se formatearán las visitas, lo actualizaremos”, continúa el comunicado.

Great news: The Charlotte Christmas Village will this year take place for its 5th anniversary. ✨ It's held at the Charlotte Knight’s Truist Field from today – Dec 23. Of course our brilliant Herrnhut Stars will be part of this event again! @CLTChristmas https://t.co/GKakc8OiCo pic.twitter.com/o1ci7xfSA6

— MyBrilliantStar (@ABrilliantStar1) November 27, 2020