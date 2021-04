Charlotte: divertidas actividades para el fin de semana

Disfrute de distintas actividades este fin de semana en el área de Charlotte. Puede asistir a festivales, a escuchar música en vivo, ir a bailar y llevar a los niños a distintas actividades. También habrán muchas actividades al aire libre, educativas y recreativas.

La mayoría de los eventos son muy económicos o bien no tienen ningún costo. Estos son algunos de los eventos que le recomendamos, pero también puede encontrar más opciones en Charlotte on the Cheap.

Visita el Museo Mint gratis

Imagen: Mint Museum

El Museo Mint ofrece admisión gratuita a todos los trabajadores esenciales y de la salud. Esta oferta se extiende hasta el 30 de junio de 2021.

Todos los proveedores de la salud como doctores, enfermeras, farmacéuticos, maestros, custodios, trabajadores de tránsito, trabajadores de supermercados y empleados de restaurantes son elegibles para la promoción. También su familia inmediata puede ingresar al museo gratis.

Al comprar su boleto enlínea sólo tiene que ingresar el código promocional: Essential

https://mintmuseum.org/

Divertida instalación de Arte en Uptown Charlotte

Imagen: macepublishing

La Instalación Shrooms es el sitio ideal para encontrar las mejores oportunidades de fotografías. Es un lugar muy divertido para chicos y grandes pues consiste en una exposición de hongos gigantes inflables. La exposición es inmersiva pues se puede caminar y explorar los hongos gigantes de colores. Las figuras brillan en la noche.

El sitio es al aire libre y estará abierto hasta el 18 de abril del 2021. La entrada es gratuita.

La instalación fue diseñada por Amigo & Amigo y surgió de la inspiración de hongos que aparecen en las calles de una zona industrial de Sydney, Australia.

Mercado al aire libre en Charlotte

Imagen: Charlotte Open Air Market

Disfruta de un gran mercado al aire libre en el área de Charlotte. Abre todos los sábados y domingo de 7 a.m. a 5 p.m. Se encuentra en el sitio del antiguo Eastland Mall, en 5471 Central Avenue.

La entrada al mercado es gratuita y se ofrece estacionamiento para los autos de los clientes.

Este mercado tiene un rico ambiente multicultural y una gran variedad de proveedores.

Puede comprar frutas, verduras, plantas, zapatos, ropa, joyas. También delicias como manzanas de caramelo o pasteles. También cuenta con food trucks por si desea comer algo durante su visita.

Visita una granja local

Hodges Family Farm es una de las granjas más antiguas de Charlotte que todavía están en funcionamiento. Ésta lleva sirviendo a la comunidad durante más de 100 años.

Actualmente se ofrecen productos frescos, carnes de pastoreo, huevos frescos y miel local. Cuentan con una tienda agrícola donde puede ordenar en línea y recoger su pedido en la granja. El lugar ofrece visitas guiadas en el mes de abril.

Los tours cuestan $10 por persona y están dirigidos a adultos, aunque los niños pueden asistir. Los menores de 2 años entran gratis. Los recorridos duran aproximadamente una hora.