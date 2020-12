Charlotte es una de las ciudades en Carolina del Norte más "pecador"

Las Vegas no es la única ciudad pecadora en Estados Unidos. En otras ciudades pasan cosas que también se quedan solamente allí. Desde Milwaukee amante de la cerveza hasta la hedonista Nueva Orleans, Estados Unidos está lleno de gente que se comporta de manera ilícita. Ningún lugar es inocente, según un nuevo reporte.

Pero en algún momento, todos tenemos que pagar por nuestros vicios. La adicción al juego, por ejemplo, genera más de 100 mil millones en pérdidas para los consumidores estadounidenses cada año. En 2019, el robo de identidad y el fraude cobraron un precio de 16.9 mil millones. Y cada año, fumar quema un agujero de más de 300 mil millones en la billetera del Tío Sam.

Afortunadamente para los santos entre nosotros, todos los pecados estadounidenses no se crean ni se distribuyen por igual. Para identificar los rincones más oscuros de Estados Unidos, WalletHub comparó más de 180 ciudades estadounidenses en 37 indicadores clave de malas acciones. Los datos abarca desde delitos violentos per cápita hasta consumo excesivo de alcohol y establecimientos de entretenimiento para adultos per cápita.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Ciudades más “pecadoras” en Carolina del Norte

 

Top 10 ciudades más “pecadoras” en Estados Unidos