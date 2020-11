Ubicado en el Pineville-Matthews Rd, Las Americas Restaurant and Bakery se convirtió en el refugio de Jorge Herrera cuando en la cosmopolita ciudad de Charlotte lo invade la nostalgia por su natal Colombia.

Una bandeja paisa, arepas o saltado. Dicen que cuando uno se va lejos de casa lo primero que añora es la comida.

Por eso el exfutbolista asiste asiduamente al restaurante en el que encuentra el balance perfecto entre su cultura y su nueva vida.

Jorge Enrique Herrera Suárez llegó a Carolina del Norte en 2007 —proveniente del Guaraní de Paraguay— para unirse al Charlotte Eagles de la USL.

En aquel equipo jugó 167 partidos y marcó 58 goles, para ganarse así el cariño de la escasa afición al soccer en la región.

Después de un breve paso por el Atlético Huila de su país, Herrera volvió en 2017 a Charlotte para jugar con el Independence.

Que no era otro cosa que los Eagles pero en una liga inferior llamada USL Premier Development League.

El nacido en Bogotá fue el primer jugador contratado por el Independence de su historia y el primero en anotar un gol y dar una asistencia para el club.

“En diciembre pasado (2019) no sabía si jugaría o no este año, pero decidí retirarme y envolverme en otro rol diferente”, dijo Herrera en una videoconferencia.

El comienzo del proyecto

Fue así que se abrió una nueva oportunidad en el naciente club de la MLS, Charlotte FC.

“Hablé con Dustin Swinehart y le di esa idea de tal vez unirme al club y Dustin se sintió culpable de mi retiro, porque él me trajo a jugar a Charlotte. Así que me invitó y en enero me uní”, explicó.

El exdelantero de 40 años se unió como Community Engagement Manager para fomentar el crecimiento del soccer en la comunidad a través de iniciativas de unión y caridad.

“Después me uní a la academia (de desarrollo de talentos) en el verano, fue una gran experiencia”, describió.

“Tuve la chance de seguir cerca del juego y pasarle mis experiencia de tantos años a los chicos, me siento bendecido de estar conectado y ser parte del Charlotte FC”, abundó.

Pandemia retrasó incursión en la MLS

Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasó la inclusión del club a la MLS hasta 2022.

Por lo que a través de Swinehart y Herrera, la franquicia busca desarrollar talentos jóvenes surgidos de la comunidad local.

Y sobre todo, generar una identidad tal que la afición comience a sentirse parte del club.

“Es ver cómo podemos conectar a un equipo con las comunidades y las familias, que la comunidad se sienta parte del equipo y viceversa, es emocionante el proceso”, explicó Swinehart.

Charlotte FC voltea hacia las comunidades

El programa comunitario de Charlotte FC tiene como objetivo fomentar el crecimiento del soccer y ayudar a unir a la ciudad a través de una pasión compartida por el juego.

Para promover la inclusión de todas las comunidades de la ciudad, las iniciativas incluyen programas extracurriculares, eventos de participación de los fanáticos y un mejor acceso a las instalaciones.

“Es interesante, la anticipación de la construcción del equipo, yo estaba aquí en Charlotte y hubo mucha anticipación para tener el equipo hasta que fue como ‘oh dios mío, realmente habrá un equipo’”, comentó Swinehart.

“El dueño (David Tepper) pensaba que si teníamos un equipo de MLS aquí buscaba cómo impactar”, agregó.

“Fue una gran conversación, fueron muchas ideas de cómo podía involucrarme y esa conversación se convirtió en otra y fui el primer empleado. Es un honor estar aquí desde el principio”, abundó el Director de Participación Comunitaria.

Los jóvenes, su apuesta

A la par del desarrollo de los cimientos de este club, los equipos juveniles Sub-17 y Sub-14 caminan de la mano de Jorge Herrera, quien ha ayudado a los jóvenes a encontrar su rumbo en el soccer.

“Hemos tenido resultados como ganarle a Miami, grandes resultados para nosotros”, aseguró el colombiano.

“El estar en el estadio y ver el crecimiento, fue la primera vez que realmente extrañé jugar soccer. Pero es el apoyo de todos, esta oportunidad que tenemos de un gran desarrollo es genial para los chicos”, reflexionó.

El Charlotte FC cuenta con un programa de descubrimiento de talentos en las categorías Sub-12 y Sub-13, que constará de elegir con visorías a jóvenes prospectos para que durante 10 semanas convivan en el club.

“Traeremos jugadores de clubes del área y entrenarán lunes y miércoles con nosotros para darles la chance de ver la filosofía del club, ayudarlo a desarrollarse y ser parte del Charlotte FC”, explicó.

“Es un gran programa y es una increíble oportunidad para todos en las Carolinas el tener una probada de la Charlotte FC Academy”, dijo orgulloso.

Inspirados en ‘El Pibe’ Valderrama

Para Jorge Herrera, la posibilidad de moldear a jóvenes desde sus inicios es volver a su juventud en Colombia, tal y como ocurre cuando ingresa Las Americas Restaurant and Bakery.

Herrera surgió del Club Independiente Santa Fe, donde soñaba con convertirse en un jugador del tamaño de su más grande ídolo, Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

“Valderrama era mi favorito, pero todos los jugadores de esa generación eran asombrosos”, recordó.

“Siempre me gustó nuestro portero René Higuita, uno de mis jugadores favoritos pese a que era portero, pero todo lo que hizo fue asombroso, así que tengo muchas buenas memorias de esos dos jugadores de mi país de cuando crecí”, abundó.

Es así que inspirado en aquella selección dorada de Colombia, Herrera ansía desarrollar una identidad de juego única entre los jóvenes de Charlotte.

“Buscamos un estilo que emocione a los fans, ser agresivos, con jugadores que generen chances de anotar y que emocionen”, comentó.

“La meta es ser un buen equipo en el campo y con gran atmósfera en las gradas. Seremos un gran equipo pronto”, sentenció.