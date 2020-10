Charlotte: La biblioteca en SouthPark eliminará su nombre de supramacista blanco

Una biblioteca cerca del centro comercial SouthPark en el sur de Charlotte eliminará su nombre, que era un supremacista blanco, dijeron los funcionarios de la biblioteca esta semana.

La junta de síndicos de la biblioteca ha acordado que la Biblioteca Regional Morrison ahora será conocida como Biblioteca Regional SouthPark.

La biblioteca fue nombrada originalmente en honor al cincuenta y cinco gobernador de Carolina del Norte, Cameron A. Morrison.

¿Quién era Cameron Morrison?

Morrison, quien ayudó a liderar la campaña de supremacía blanca de 1898, aterrorizó a los afroamericanos y condujo a políticas de segregación.

“Cameron Morrison luchó una gloriosa lucha por la causa de la supremacía blanca en Carolina del Norte de 1898 a 1900”, dijo uno de sus anuncios de periódicos de 1920 cuando se postuló para gobernador.

Los nietos de Morrison donaron la tierra para la biblioteca en 1989 y trabajaron en estrecha colaboración con los funcionarios de la biblioteca en el nuevo nombre, según un comunicado de prensa de la biblioteca.

In coming months, signs at the branch and materials across the library system will be changed to reflect the new name, officials said.

“El racismo sistémico y la inequidad no tienen más lugar en las bibliotecas públicas que no sea la historia registrada para recordarnos cómo llegamos a este momento en el tiempo”, dijo el CEO de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg, Lee Keesler.

“Como institución de confianza, estamos comprometidos a proporcionar un ambiente inclusivo y acogedor para todos en nuestra comunidad”.

“Hoy seguimos tan comprometidos con la construcción de una Charlotte-Mecklenburg más fuerte como cuando regalamos tierras hace más de 30 años para una biblioteca necesaria”, dijo Johnny Harris, el nieto de Morrison

“Nuestra familia y la Biblioteca Charlotte Mecklenburg comparten un orgullo mutuo en fortalecer nuestra comunidad, y reconocemos que nuestras bibliotecas son un beneficio maravilloso para los residentes del condado”, aseguró.

Las bibliotecas eliminarán, renombrarán y reubicarán todos los objetos coleccionables de Morrison

El cambio del nombre de la biblioteca fue el primero de nueve retiros y reubicaciones planeadas de “conmemoraciones” en todo el sistema de 20 bibliotecas, dijeron los funcionarios de la biblioteca.

En los próximos meses, el personal de la biblioteca “eliminará y reubicará objetos de colección en todo el sistema según lo recomendado por la auditoría”, que incluye fotografías de la granja Morrison, alrededor de 1930s/1940s en la Biblioteca Regional SouthPark.