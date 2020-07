El nuevo proyecto de Charlotte MLS va tomando forma día a día, luego de que la semana pasada anunciara el fichaje de Sergio Ruiz Alonso, el primer jugador en su historia, ahora se revelaron los siete posibles nombres.

Este lunes 13 de junio, la cuenta oficial del Charlotte de la Major League Soccer publicó en Twitter la lista de posibles nombres para el equipo de la ciudad de Carolina del Norte.

“Un poco de ayuda para la eliminación”, publicó el Charlotte MLS, seguido de siete opciones de nombre entre las cuales uno ya estaba descartado.

Los posibles nombres para el nuevo equipo de la Major League Soccer son:

-All Carolina FC

-Carolina Gliders FC

-Charlotte Athletic FC

-Charlotte Crown FC

-Charlotte Fortune FC (descartado)

-Charlotte FC

-Charlotte Monarchs FC

-Charlotte Town FC

Little help with eliminating 😉 pic.twitter.com/A4kavJWJ0L

— Charlotte MLS (@CharlotteMLS) July 13, 2020