Charlotte prohíbe la venta de alcohol en restaurantes después de las 11:00 p.m.

Charlotte acaba de aprobar una proclamación de restricción comercial que prohibirá que los restaurantes que venden alcohol tengan clientes en el restaurante después de las 11:00 p.m.

¿Qué restaurantes se verán afectados?

Si un restaurante sirve alcohol, no puede haber consumo de alimentos o bebidas en el restaurante de las 11:00 p.m. a las 5:00 a.m. Esto se aplica a los asientos interiores y exteriores. Los restaurantes aún pueden ofrecer comida para llevar / entrega después de las 11:00 p.m.

Si un restaurante no sirve alcohol, puede permanecer abierto después de las 11:00 p.m. para consumo de comida en el restaurante.

Es lamentable que debamos tomar estos pasos debido a las malas decisiones, dijo Gerente del Condado de Mecklenburg Dena Diorio. Esperamos que al dar este paso podamos comenzar a frenar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.

La nueva orden también prohíbe que los restaurantes permitan a los clientes comer o beber mientras están de pie o sentados en los mostradores de los bares. Los juegos que comparten equipos como mesas de billar, dardos y máquinas de pinball también serán prohibidos bajo la orden.

¿Dónde más se aplica esta orden?

Charlotte, Matthews, Davidson, Mint Hill y Pineville han firmado la orden que prohíbe la venta de alcohol en restaurantes después de las 11:00 p.m. Esto significa que el martes por la noche fue la última noche en que los restaurantes y cervecerías en esos municipios podrían tener clientes sentados adentro después de las 11 p.m.

Huntersville y Cornelius no firmaron la orden.

La violación de estas restricciones se contará como un delito menor. El subdirector de CMPD, Jeff Estes, dice que no serán duros con los restaurantes de inmediato. En su lugar, emitirán advertencias al principio porque no quieren cobrarle a una empresa por un delito menor cuando no sabían que estaban violando una orden.

La orden entrará en vigencia el 23 de julio. Esta orden irá con la orden de la Fase 2 del gobernador, por lo que las restricciones estarán vigentes hasta al menos el 7 de agosto.

Raleigh aprobó recientemente una orden que prohíbe la venta de alcohol después de las 11:00 p.m. a las 7 a.m.. La alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin dijo que la orden se firmó porque el distanciamiento social y el uso de mascarillas no se seguían en los lugares que vendían alcohol a altas horas de la noche.

